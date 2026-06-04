सम्राट सरकार का यू-टर्न, लोक सेवक आवास विस्तारीकरण पर रोक, 1 आणे मार्ग में ही रहेंगे सीएम

Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सरकारी बंगले 1 अणे मार्ग, जिसका नाम बदलकर लोक सेवक आवास कर दिया गया है. इसको लेकर सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं. पहले इस आवास के विस्तार को लेकर जो योजना बनाई गई थी, उसे राज्य सरकार ने फिलहाल होल्ड पर डाल दिया है. अब लोक सेवक आवास का विस्तारीकरण नहीं होगा. केवल मरमती कार्य किया जाएगा, जो शुरू हो गया है. इसके लिए भवन निर्माण विभाग ने पत्र जारी किया है.

भवन निर्माण विभाग की तरफ से जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 1 अणे मार्ग आवास में रहेंगे. साथ ही अब इस बंगले का दायरा नहीं बढ़ाया जाएगा. वर्तमान में परिसर में केवल बुनियादी मरमती और पेंटिंग का काम शुरू किया गया है.

क्या है पूरा मामला और क्यों बदला फैसला?

दरअसल, बिहार सरकार की योजना मुख्यमंत्री के आवास लोक सेवक आवास को भव्य रूप देने की थी. साथ इसके दायरे को बढ़ाने की थी. इसलिए लोक सेवक आवास के आसपास के कुछ क्षेत्रों को शामिल कर विस्तारीकरण का प्रस्ताव तैयार किया गया था. जिसके बाद बिहार में सियासी घमासान मच गया. जिसको देखते हुए विस्तार के आदेश को तत्काल प्रभाव से सरकार ने स्थगित कर दिया है.

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बता दें कि बिहार में राजद नेता और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के सरकारी बंगले को खाली कराने का आदेश सरकार की तरफ से दिया जा चुका है. हालांकि, राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से इनकार कर दिया है. इसके बाद सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि 2 जून, 2026 को किसी का नाम लिए बिना कहा था कि कुछ लोगों को सरकारी आवास का मोह है. बेटा अलग घर चाहता है, माता जी अलग घर चाहती हैं.

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