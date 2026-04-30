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भौकाल टाइट करना है! मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से क्यों मिले राजद सांसद अभय कुशवाहा?

राष्ट्रीय जनता दल के सांसद अभय कुशवाहा ने बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की. मुलाकात बेहद गर्मजोशी के साथ हुई, जिसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस मुलाकात के पीछे मुख्य कारण क्या है?

Written By  Swapnil Sonal|Edited By: Sunil MIshra|Last Updated: Apr 30, 2026, 12:21 PM IST

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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिले राजद सांसद अभय कुशवाहा
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिले राजद सांसद अभय कुशवाहा

राष्ट्रीय जनता दल के सांसद अभय कुशवाहा ने बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की. मुलाकात बेहद गर्मजोशी के साथ हुई, जिसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस मुलाकात के पीछे मुख्य कारण क्या है? दरअसल, एक दौर में अभय कुशवाहा आरसीपी सिंह के बेहद करीब हुआ करते थे, जब आरसीपी सिंह नीतीश के करीबी हुआ करते थे. आरसीपी सिंह उस समय केंद्र में मंत्री भी थे और तब अभय कुशवाहा, आरसीपी सिंह के निजी सचिव के रूप में काम कर चुके हैं. अभय कुशवाहा जदयू में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव, 2024 के ऐन पहले वे राष्ट्रीय जनता दल में चले गए थे और सांसद भी चुन लिए गए. 

गया से आने वाले अभय कुशवाहा के आवास पर कभी एक लिफाफा पहुंचा था, जो रजिस्ट्री या करियर पोस्ट से आया था. लिफाफा को खोलने पर उसमें धमाका हुआ था. बात काफी पुरानी है. उस दौर में लिफाफा बम बहुत सेंसेशन क्रिएट करने वाला मामला हुआ करता था. घटना को देखते हुए अभय कुशवाहा को विशेष सुरक्षा मुहैया कराई गई थी. जब वे आरसीपी सिंह के निजी सचिव बने तो वह सुरक्षा हटा ली गई थी. 

इस घटना के काफी समय बाद अभय कुशवाहा दोबारा सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनते हैं और संसद के तौर पर चुनकर आते हैं तो उन्हें उस सुरक्षा व्यवस्था की याद आती है. बिहार में एक परिपाटी रही है कि आपका माहौल तभी बनेगा, जब आपके आगे-पीछे वर्दीधारी हों या फिर बिना वर्दी वाले निजी सुरक्षाकर्मियों का जमावड़ा हो. अभय कुशवाहा मुख्यमंत्री से मिले. शॉल ओढ़ाकर उनका अभिवादन किया और एक स्मृति चिन्ह भी मुख्यमंत्री को भेंट किया. 

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बंद कमरे में जो बातें हुईं, सूत्र बताते हैं कि इसका लब्बोलुआब यह है कि आने वाले समय में सांसद अभय कुशवाहा को वाई या वाई प्लस सिक्योरिटी दी जा सकती है. राष्ट्रीय जनता दल जब सत्तू बांधकर सम्राट चौधरी की सरकार पर हमलावर है तो ऐसे में उसके सांसद अभय कुशवाहा का मुख्यमंत्री से प्रेम क्यों जागृत हुआ? 

कुल मिलाकर कहा जाए तो कुशवाहा पहले भी जदयू में रह चुके हैं. आज भी जदयू में उनके कनेक्शन हैं. माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री से मिलना और गर्मजोशी से उस मुलाकात की तस्वीरें साझा करने का मकसद सुरक्षा की वह कैटेगरी हासिल करना है, जो बिहार में सांसद जी का भौकाल टाइट करने में मददगार हो.

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