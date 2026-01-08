कांग्रेस के सभी 6 विधायक पाला बदलने को तैयार! मंत्री संजय सिंह का बड़ा दावा- NDA के संपर्क में हैं हाथ के साथी, बस शुभ मुहूर्त का इंतजार

Bihar Congress MLAs Will Join NDA: बिहार में खरमास के बाद कांग्रेस के साथ बड़ा खेला हो सकता है. बिहार सरकार के मंत्री और विधायक या फिर एमएलसी लगातार इस बात के दावे कर रहे हैं. लोजपा-रामविलास कोटे से मंत्री संजय सिंह का कहना है कि बस कुछ दिन... इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है. खरमास के बाद कांग्रेस के सभी 6 विधायक NDA में शामिल होने जा रहे हैं. वे लगातार संपर्क में हैं. उन्होंने दावा किया कि खरमास के बाद बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदल जाएगा. कांग्रेस के सभी 6 विधायक अपनी पार्टी के गठबंधन से संतुष्ट नहीं हैं. उन्होंने कहा कि वे सभी खरमास का इंतजार कर रहे हैं.

बिहार सरकार में भाजपा कोटे से मंत्री लखेन्द्र पासवान का कहना है कि खरमास खत्म होने वाला है और शुभ समय आने वाला है. ऐसे समय में सभी लोग अच्छे काम करना चाहते हैं. ऐसी स्थिति में कांग्रेस के विधायक जितना जल्दी हो, वह चले आएंगे. हमें भी इस बात की जानकारी है कि वे सभी NDA में आने का इंतजार कर रहे हैं. इसका कारण यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बिहार विकास की राह पर आगे चल निकला है.

जेडयू के MLC और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में बिहार की जनता आस्था रखती है. विपक्ष के विधायकों के क्षेत्र में भी अगर किसी ने काम किया है तो वो नीतीश कुमार हैं. जनता की निष्ठा नीतीश कुमार के ससाथ है और कांग्रेस और राजद के विधायकों को भी इसका अहसास है. खरमास के बाद खेला होने की बात कही जा रही है. कौन वहां रहेगा, जहां दीपक जलाने वाला कोई बचा नहीं है.

दूसरी ओर राजद नेता एज्या यादव ने कहा कि सुनने में आ रहा है कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक उनकी पार्टी में मिल रहे हैं. किस खुशफहमी में वे लोग हैं. कितना मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखेंगे. मकर संक्रांति के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद के साथ आने वाले हैं. इंडिया अलायंस में मिलने वाले हैं. उन्होंने कहा कि NDA वाले मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखते रहे हैं.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक शकील अहमद खान ने कहा कि अनइथिकल काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी मशहूर है और एक परसेप्शन बनाती रहती है. भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने के लिए मिला है तो पलायन रोकने की बात करे. अच्छे सरकार की बात करे. गुंडाराज का जो उपाधि चिपक गया है, उसको ठीक करे और जो वादे किए हैं उसको पूरा करे. इनलोगों के पास कोई काम धाम नहीं बचा है.