Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3087699
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Congress: बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु की विदाई तय, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर भी गिरेगी गाज!

Bihar Politics: बिहार चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद कांग्रेस की पूरी जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के सिर पर डाली गई है. दोनों नेताओं की छुट्टी तय मानी जा रही है. इसके अलावा सभी जिलों के जिलाध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jan 27, 2026, 09:30 AM IST

Trending Photos

बिहार कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी
बिहार कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी

Bihar Congress News: बिहार चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद अब पार्टी आलाकमान एक्शन मूड में नजर आ रहा है. हार की समीक्षा के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने हाल ही में दिल्ली में प्रदेश स्तरीय नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिसमें पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे. इस बैठक में प्रदेश स्तरीय नेताओं से हार के कारण पूछे गए. सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में पार्टी के सभी विधायकों ने टिकट वितरण में देरी को बड़ा कारण बताया. जीते हुए विधायकों ने कहा कि टिकट इतनी देरी से बांटे गए कि पार्टी प्रत्याशियों को अपना प्रचार करने का पर्याप्त मौका नहीं मिल सका. हालांकि, इसके लिए राजद को जिम्मेदार ठहराया. सभी विधायकों ने एक सुर में राजद से गठबंधन तोड़ने की मांग रखी थी.

इस बैठक के बाद पार्टी आलाकमान बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है और प्रदेश में नए सिरे से संगठन को खड़ा करने पर विचार कर रहा है. सूत्रों की मानें तो प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु की छुट्टी हो सकती है. इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर भी गाज गिर सकती है. इतना ही नहीं सभी जिलों के जिलाध्यक्षों की भी विदाई भी तय मानी जा रही है. इसके बाद संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की कवायद शुरू होगी. बैठक में राहुल गांधी ने साफ कहा था कि सभी को अपनी-अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी. अब प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के सिर पर ही इस करारी हार की पूरी जिम्मेदारी डाली जा रही है.

ये भी पढ़ें- Bihar Breaking News Live: सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण का आगाज आज से, यहां देखें पल-पल का अपडेट

Add Zee News as a Preferred Source

सूत्रों के अनुसार, प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए इस बार नेशनल सर्च कमेटी का गठन किया जाएगा, ताकि पिछली बार की तरह विवाद न हो. कमेटी 5–6 नाम आलाकमान को भेजेगी, जिनमें से एक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा.

TAGS

Bihar CongressBihar politics

Trending news

Bihar Congress
बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु की विदाई तय, प्रदेश अध्यक्ष पर भी गिरेगी गाज!
Nawada News
गणतंत्र दिवस पर मातम! नवादा में 26 जनवरी की झांकी में लगी आग, 5 मासूम झुलसे
Pawan Singh new song
साली-जीजा की नोकझोंक से गदर, पवन सिंह और सिमरिथी बाथिजा की केमिस्ट्री पर फैंस दीवाने
Bihar Weather
बिहार में बदला मौसम का मिजाज, ठंडी हवाओं के साथ कई जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट!
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण का आगाज आज से, यहां देखें पल-पल का अपडेट
Patna Weather and AQI Today
पटना में धूप की राहत के बाद मौसम देगा धोखा! 3 दिन में बारिश के आसार, AQI 'अस्वस्थ'
Katihar News
कटिहार का शाहपुर धर्मी बना पहला टीबी मुक्त पंचायत, 26 जनवरी को मुखिया को मिला सम्मान
patna news
पटना में रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, होटल में मिला शव
Bihar News
घर की कलह बनी जानलेवा, नवादा में पारिवारिक विवाद के बाद युवक ने खाया जहर, हालत गंभीर
Jamui News
जमुई में विसर्जन के दौरान खूनी संघर्ष, दो गुटों में जमकर चले पत्थर