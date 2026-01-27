Bihar Congress: बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु की विदाई तय, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर भी गिरेगी गाज!

Bihar Congress News: बिहार चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद अब पार्टी आलाकमान एक्शन मूड में नजर आ रहा है. हार की समीक्षा के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने हाल ही में दिल्ली में प्रदेश स्तरीय नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिसमें पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे. इस बैठक में प्रदेश स्तरीय नेताओं से हार के कारण पूछे गए. सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में पार्टी के सभी विधायकों ने टिकट वितरण में देरी को बड़ा कारण बताया. जीते हुए विधायकों ने कहा कि टिकट इतनी देरी से बांटे गए कि पार्टी प्रत्याशियों को अपना प्रचार करने का पर्याप्त मौका नहीं मिल सका. हालांकि, इसके लिए राजद को जिम्मेदार ठहराया. सभी विधायकों ने एक सुर में राजद से गठबंधन तोड़ने की मांग रखी थी.

इस बैठक के बाद पार्टी आलाकमान बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है और प्रदेश में नए सिरे से संगठन को खड़ा करने पर विचार कर रहा है. सूत्रों की मानें तो प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु की छुट्टी हो सकती है. इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर भी गाज गिर सकती है. इतना ही नहीं सभी जिलों के जिलाध्यक्षों की भी विदाई भी तय मानी जा रही है. इसके बाद संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की कवायद शुरू होगी. बैठक में राहुल गांधी ने साफ कहा था कि सभी को अपनी-अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी. अब प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के सिर पर ही इस करारी हार की पूरी जिम्मेदारी डाली जा रही है.

सूत्रों के अनुसार, प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए इस बार नेशनल सर्च कमेटी का गठन किया जाएगा, ताकि पिछली बार की तरह विवाद न हो. कमेटी 5–6 नाम आलाकमान को भेजेगी, जिनमें से एक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा.