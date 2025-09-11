Bihar Politics: महागठबंधन में दरार? कांग्रेस प्रभारी ने तेजस्वी को सीएम चेहरा मानने से किया इंकार!

Bihar Politics: बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु के एक बयान ने इंडिया ब्लॉक में हलचल पैदा कर दी है. दरअसल वह तेजस्वी यादव को महागठबंधन के सीएम पद का उम्मीदवार नहीं मानते हैं. इससे पहले मीडिया के सवाल पर राहुल गांधी ने भी चुप्पी साध ली थी, जब बिहार के सीएम पद के महागठबंधन के उम्मीदवार के बारे में उनसे पूछा गया था.

बिहार कांग्रेस प्रभारी ने गुरुवार को विधानसभा चुनाव में राजद नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम पद का उम्मीदवार मानने से इनकार कर दिया. कांग्रेस प्रभारी के इस बयान पर राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार की जनता तय कर चुकी है. दिल्ली में मीडिया से एसआईआर के मुद्दे पर राजद सांसद मनोज झा बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान उनसे एक पत्रकार ने सवाल किया कि कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु राजद नेता तेजस्वी यादव को बिहार के लिए सीएम का चेहरा मानने से इंकार कर रहे हैं.

इस पर उन्होंने कहा कि बिहार की जनता तय कर चुकी है. उन्होंने कहा कि यह आपके लिए खबर हो सकती है, बिहार की जनता के लिए नहीं, क्योंकि बिहार की जनता ने तय कर लिया है.

कांग्रेस पर उन्होंने कहा कि सभी दल अपनी टाइमलाइन के अनुसार ही घोषणा करते हैं. राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी यादव स्वयं भी चाहें तो अपने नाम को पृष्ठभूमि में नहीं ला सकते हैं. दूसरी ओर पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार का है और बिहार की जनता तय करेगी, आप रुककर देखिए, हड़बड़ी में क्यों हैं.

एसआईआर प्रक्रिया के तहत तैयार नई मतदाता सूची पर सहमति के बारे में पूछे जाने पर राजद सांसद ने कहा कि सूची अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है. 30 तारीख को इसकी घोषणा होगी, उसके बाद कई चरणों से गुज़रना होगा. उसके बाद ही आपको अंतिम जानकारी मिलेगी. चुनाव आयोग के साथ राजद प्रतिनिधिमंडल की बैठक पर राजद सांसद ने कहा कि हमने चुनाव से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की. हमने एसआईआर में हटाए गए नामों, आपत्तियों, उनकी अवधि, डाक मतपत्रों और कई अन्य मुद्दों पर चुनाव आयुक्तों के समक्ष राजद के विचार रखे. हमें विश्वास है कि चुनाव आयोग हमारी चिंताओं और संदर्भों के अनुरूप सकारात्मक कदम उठाएगा.

इनपुट- आईएएनएस

