ब्राह्मणों की नाराजगी और यादवों पर डोरे: UGC विवाद के बीच कांग्रेस का बड़ा दांव, 20 जिलों की कमान इन दो समुदायों को

Bihar Congress: कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में यादवों को वरीयता दी है, जो जाहिर तौर पर राष्ट्रीय जनता दल को नागवार गुजरेगी. विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद कांग्रेस बिहार में वापसी को लेकर छटपटा रही है और इसके लिए वह हरसंभव कोशिश कर रही है.
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Bihar Congress: बिहार में कांग्रेस ने 53 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है. 43 नए चेहरों को नई सूची में जगह दी गई है तो 10 जिलाध्यक्ष रिपीट हुए हैं. जिलाध्यक्षों की सूची को गौर से देखें तो जाहिर होता है कि बिहार में कांग्रेस की नजर ब्राह्मण और यादव वोट बैंक पर है. यूजीसी को लेकर ब्राह्मणों के साथ साथ अगड़ी जाति भारतीय जनता पार्टी से खफा है. शायद इसी को भुनाने के लिए कांग्रेस ने 53 में 10 जिलाध्यक्ष ब्राह्मण समुदाय से बनाए हैं. गौर करने वाली बात यह है कि इतने ही यादव समुदाय के नेताओं को जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है. यादव समुदाय राष्ट्रीय जनता दल कोर वोट बैंक है. ऐसे में यादवों को कांग्रेस की ओर से लुभाना राष्ट्रीय जनता दल को अखर सकता है.
ब्राह्मण और यादवों के अलावा मुसलमान, दलित और भूमिहार जाति के 7-7 नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा, पार्टी ने 10 पुराने जिलाध्यक्षों पर फिर से भरोसा जताया है. गोविंदगंज में शशि भूषण राय, गोपालगंज में ओमप्रकाश गर्ग, कैमूर में राधेश्याम कुशवाहा, लखीसराय में अमरेश कुमार अनीश, पटना ग्रामीण 2 में गुरजीत सिंह, मुजफ्फरपुर में अरविंद कुमार मुकुल सहरसा में मुकेश झा, सिवान में सुशील कुमार शेरघाटी बोधगया में संतोष कुमार,कटिहार ग्रामीण में सुनील यादव अपने पद पर बने रहेंगे.
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बता दें कि बिहार कांग्रेस में पहले 40 संगठन जिला इकाई थी, जिसे अब बढ़ाकर 53 कर दिया गया है. पार्टी ने जिलाध्यक्षों की तैनाती से पहले संगठन सृजन अभियान चलाया था और सभी जिलों में पर्यवेक्षक तैनात किए थे. जिलाध्यक्ष पद के दावेदारों के इंटरव्यू भी लिए गए थे और उसके बाद आलाकमान को रिपोर्ट सौंपी गई थी. इस रिपोर्ट के आधार पर ही पार्टी आलाकमान ने जिलाध्यक्षों के नामों पर मुहर लगाई है.
बिहार कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की सूची
अररिया: मो मासूम रजा
अरवल: मो. कैफ
औरंगाबाद: आनंद शंकर सिंह
बांका: जितेन्द्र सिंह
बेगूसराय: शिव प्रकाश गरीबदास
भागलपुर: प्रवीण सिंह कुशवाहा
भोजपुर के श्रीधर तिवारी
बक्सर: पंकज कुमार उपाध्याय
दरभंगा ग्रामीण: मिथिलेश चौधरी
दरभंगा ग्रामीण: डॉ. जमाल हसन
शेरघाटी बोधगया: संतोष कुमार
गया: रजनीश कुमार
गोपालगंज: ओम प्रकाश गर्ग
जहानाबाद: संजीव कुमार
जमुई: धर्मेन्द्र कुमार गौतम
कैमूर: राधेश्याम कुशवाहा
कटिहार ग्रामीण: सुनील यादव
कटिहार ग्रामीण: संजय सिंह अमला टोला
खगड़िया: चंदन यादव
किशनगंज: शाहाबुल अख्तर
लखीसराय: अमरेश कुमार अनीश
मधेपुरा: संतोष कुमार सौरभ
मधुबनी पूर्वी: नलिनी रंजन झा
मधुबनी पश्चिम: मीणा देवी कुशवाहा
मुंगेर: जिलाध्यक्ष राजेश मिश्रा
कांटी: कृपा शंकर शाही
मुजफ्फरपुर: अरविन्द कुमार मुकुल
बिहारशरीफ: ओमैर खान
नालंदा: विवेक सिन्हा
नवादा: प्रभाकर कुमार झा
बेतिया: राकेश कुमार यादव
बगहा: नरेश राम
पटना ग्रामीण-एक: चंदन कुमार
पटना ग्रामीण-दो: गुरजीत सिंह
पटना शहरी: कुमार आशीष
पूर्णिया शहरी: कुमार आदित्य
पूर्णिया ग्रामीण: अफरोज आलम
मोतिहारी: अखिलेश दयाल
गोविन्दगंज: शशि भूषण राय
रोहतास: जय प्रकाश पांडेय
सहरसा: मुकेश झा
समस्तीपुर ग्रामीण: सिद्धार्थ क्षत्रिय
समस्तीपुर शहरी: अनिता राम
छपरा: डॉ. शंकर चौधरी
सोनपुर: सुधीर कुमार राय
शेखपुरा: आनंदी कुमार
शिवहर: अफरोज आलम
सीतामढ़ी: अमित कुमार टुन्ना
सीवान: सुशील कुमार
महाराजगंज: जवाहर भाई
सुपौल: अनुपम सिंह
वैशाली ग्रामीण: रंजीत पंडित
वैशाली शहरी: संजय मिश्रा