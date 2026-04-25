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AAP के बाद अब बिहार कांग्रेस की बारी! CM सम्राट चौधरी और MLC समीर कुमार सिंह की मुलाकात से गरमाई सियासत

Bihar Congress: अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देने के बाद बिहार में भी 'ऑपरेशन लोटस' के शुरू होने की संभावना जताई जा रही है. बिहार कांग्रेस MLC समीर कुमार सिंह की मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात ने सियासी पारे को चढ़ा दिया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 25, 2026, 03:45 PM IST

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कांग्रेस MLC समीर कुमार सिंह (फाइल फोटो)
कांग्रेस MLC समीर कुमार सिंह (फाइल फोटो)

Bihar Congress: आम आदमी पार्टी के बाद अब बिहार कांग्रेस में बड़ी टूट होने के संकेत मिल रहे हैं. बिहार कांग्रेस MLC समीर कुमार सिंह ने आज (शनिवार, 25 अप्रैल) मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की. सीएम सचिवालय में बंद कमरे के अंदर दोनों नेताओं के बीच में लगभग आधे घंटे तक बातचीत चली. इस मुलाकात ने प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा दिया है. शुक्रवार (24 अप्रैल) को ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है. अब तक आप के चार राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है. इसके बाद बिहार में भी 'ऑपरेशन लोटस' के शुरू होने की संभावना जताई जा रही है.

सियासी गलियारों में अटकलें चल रही हैं कि बिहार में महागठबंधन में बड़ी टूट हो सकती है. सत्तापक्ष के नेताओं का दावा है कि कांग्रेस और राजद के कई विधायक और MLC उनके संपर्क में हैं और जल्द ही सभी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी इसी तरह के दावे किए हैं. उनका कहना है कि अभी बीजेपी में कई सारे नेता शामिल होंगे. वहीं कांग्रेस एमएलसी समीर कुमार ने पाला बदलने की खबरों का सिरे से खंडन किया है.

ये भी पढे़ं- CM सम्राट ने सदन में लगाई बहुमत की दहाड़, विकास के दावे से दिया बड़ा राजनीतिक संदेश

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उन्होंने सीएम से मुलाकात को औपचारिक भेंट बताया. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है. मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र से हैं. उनसे हमने औपचारिक रूप से मुलाकात की है. बिहार के विकास और क्षेत्र के विकास पर बातचीत हुई है. कांग्रेस पार्टी में टूट होने वाली है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात हमारे संज्ञान में नहीं है. कांग्रेस के जो विधायक राज्यसभा चुनाव के वक्त गैरहाजिर हुए थे, उन पर पार्टी कार्रवाई कर रही है. उन सभी विधायकों को नोटिस भेजा गया है.

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