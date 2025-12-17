Advertisement
बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने ईडी को कोसा, कहा- निजी शिकायत पर जांच गलत

Bihar Politics: कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली अदालत से सोनिया और राहुल गांधी को मिली राहत के बाद मोदी सरकार पर हमला तेज कर दिया है. पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह के इस्तीफे मांगे. बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने ईडी को फटकार लगाई और कहा कि निजी शिकायत पर जांच गलत है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 17, 2025, 04:04 PM IST

बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम
बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम

Bihar Politics: कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की अदालत से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मिली राहत के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला है. पार्टी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की गई. मंगलवार को दिल्ली की अदालत ने इस केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पांच अन्य लोगों को बड़ी राहत दी. अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि जांच किसी निजी शिकायत पर आधारित थी न कि किसी एफआईआर पर.

बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने ईडी को लगाई फटकार
बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने नेशनल हेराल्ड मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक निजी व्यक्ति के आरोपों के आधार पर पूरे देश को भ्रमित करने की कोशिश की गई. उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए बताया कि अदालत ने ईडी को कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने स्पष्ट कहा कि सिर्फ एक व्यक्ति के कहने पर चार्जशीट दाखिल नहीं की जा सकती. राजेश राम ने इसे विपक्ष को दबाने की कोशिश बताया और कहा कि ऐसे मामलों से सच्चाई सामने आ रही है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार की एजेंसियां राजनीतिक दबाव में काम कर रही हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है.

नीतीश कुमार के हिजाब वाले मामले पर कांग्रेस का हमला
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक लड़की का हिजाब हटाने के मामले पर राजेश राम ने कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार पर अब भाजपा का प्रभाव साफ नजर आ रहा है. जब से नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गठबंधन किया है, तब से ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए. राजेश राम ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया और कहा कि इससे समाज में विभाजन पैदा हो रहा है.

भाजपा पर तेजस्वी यादव को बदनाम करने का आरोप
भाजपा द्वारा राजद नेता तेजस्वी यादव को 'गायब' और 'नौवीं फेल' कहे जाने पर राजेश राम ने भाजपा को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि भाजपा के पास असली मुद्दों पर बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए वे व्यक्तिगत हमले कर रही हैं. राजेश राम ने मुजफ्फरपुर में एक परिवार की आत्महत्या का उदाहरण दिया, जहां कर्ज और गरीबी के कारण पूरे परिवार ने जान दे दी. लेकिन भाजपा इस पर चुप्पी साधे हुए है. उन्होंने कहा कि बिहार में ऐसे कई परिवार हैं जो गरीबी से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही. कांग्रेस नेता ने मांग की कि सरकार गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर काम करे.

बुलडोजर कार्रवाई को बताया गलत
राजेश राम ने बुलडोजर कार्रवाई पर भी सवाल उठाए और इसे पूरी तरह से अनुचित बताया. उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम में लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, ऐसे में वे कहां जाएंगे? राजेश राम ने आरोप लगाया कि बिना सरकार की मिलीभगत के इतनी बड़ी कार्रवाई संभव नहीं है. उन्होंने इसे गरीबों के खिलाफ साजिश करार दिया और कहा कि इससे आम लोगों का जीवन और मुश्किल हो रहा है. कांग्रेस नेता ने न्याय व्यवस्था से अपील की कि ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगाई जाए और प्रभावितों को न्याय मिले.

ये भी पढ़ें- हिजाब विवाद में CM नीतीश को पाकिस्तानी डॉन ने दी धमकी, कहा- माफी मांगो वरना...

इस पूरे मामले से कांग्रेस पार्टी को नई ऊर्जा मिली है और वे इसे विपक्षी एकता के लिए इस्तेमाल कर रही हैं. राजेश राम ने कहा कि ऐसे फैसलों से साबित हो रहा है कि सरकार की एजेंसियां दुरुपयोग हो रही हैं. उन्होंने अन्य विपक्षी दलों से अपील की कि वे एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं.

