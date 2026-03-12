बिहार कांग्रेस में बड़ी बगावत: पटना में 17 मार्च को 'बागी' नेताओं का महासम्मेलन, प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ खुला मोर्चा

पटना: अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे कांग्रेस के कुछ नेता पटना में 17 मार्च को महासम्मेलन करने जा रहे हैं. बोरिंग रोड के एक उत्सव हॉल में होने वाले महासम्मेलन में पूरे राज्य से डेलिगेट्स और अधिकारियों को बुलाया गया है. पूर्व AICC सदस्य आनंद माधव का कहना है कि इस महासम्मेलन के लिए राज्य के जिलों का दौरा किया गया है और हमें उत्साहपूर्वक समर्थन मिला है. राज्य के जिलों में कांग्रेस के कई नेताओं ने हमारा साथ दिया है. इस महासम्मेलन के लिए पटना भी सजना शुरू हो जाएगा.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की व्यवस्था और अराजकता से कार्यकर्ता ऊब चुके हैं. सभी बदलाव चाहते हैं. सत्ता की दलाली ने कांग्रेस को गर्त में ला दिया है. जब सदन में कांग्रेस के चार विधायक थे, तब भी कांग्रेस इतनी लाचार नहीं महसूस कर रही थी, जितनी अब कर रही है. आनंद माधव ने कहा कि हम समर्पित लोग बिहार में कांग्रेस को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं. वे लोग बिहार को कांग्रेस मुक्त करने की सुपारी लेकर आए हैं.

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता बिहार से निकलता है, लेकिन यहां कांग्रेस की हार का कारण टिकट में धांधली के साथ-साथ ऐसे लोगों को नजरंदाज करना है, जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं. उनका यह भी कहना था कि हमारा लक्ष्य 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है और इसका रास्ता बिहार से होकर जाता है. संगठन सृजन के नाम पर लूट की बात करते हुए माधव ने कहा कि पहले कांग्रेस में जुड़ने के लिए 5 रुपये देने होते थे, उसे बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया, लेकिन अब 50 रुपये लिए जा रहे हैं.

पूर्व विधायक छत्रपति यादव ने कहा कि हम लोग इस सम्मेलन के माध्यम से राहुल गांधी की पार्टी में स्लीपर सेल को उजागर करेंगे. इस महासम्मेलन के बाद हम लोग दिल्ली भी जाएंगे और वहां पर राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे. चुनाव के बाद कांग्रेसी काफी निराश हैं. राजेश राम की वजह से हम लोगों को यह सम्मेलन और जिला का दौरा करना पड़ा है. जब जब कांग्रेसियों पर अत्याचार होगा, हम लोग चुप नहीं रहेंगे. उन्होंने दावा किया कि कई जिलों के कांग्रेसियों ने संपर्क करके बिहार कांग्रेस में चल रही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के खिलाफ महासम्मेलन में शामिल होने की इच्छा जताई है.

