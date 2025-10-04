Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2947988
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar: SIR की फाइनल सूची को लेकर CPI(ML) ने खड़े किए सवाल, चुनाव आयोग से मांगा जवाब

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट अब तेज हो चुकी है. वहीं, इससे पहले सीपीआई (एमएल) ने SIR को लेकर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है. सीपीआई (एमएल) ने सवाल उठाया कि यह नाम किस आधार पर मतदाता सूची से हटाए गए, इसका कोई सार्वजनिक विवरण उपलब्ध नहीं है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 04, 2025, 07:25 PM IST

Trending Photos

Bihar: SIR की फाइनल सूची को लेकर CPI(ML) ने खड़े किए सवाल
Bihar: SIR की फाइनल सूची को लेकर CPI(ML) ने खड़े किए सवाल

Bihar Politics: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सीपीआई (एमएल) ने एसआईआर की फाइनल सूची को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं. पार्टी ने इस संबंध में निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखते हुए पारदर्शिता की मांग की है. सीपीआई (एमएल) ने कहा कि SIR की फाइनल लिस्ट में असंगतियां हैं और इनसे जुड़े कई सवालों के जवाब अभी तक सामने नहीं आए हैं. पार्टी ने अपने पत्र में कहा कि एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में 65 लाख लोगों के नाम काटे गए थे, जिसके बाद फाइनल लिस्ट में 3 लाख 66 हजार और नाम हटाए गए.

सीपीआई (एमएल) ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब
सीपीआई (एमएल) ने सवाल उठाया कि यह नाम किस आधार पर मतदाता सूची से हटाए गए, इसका कोई सार्वजनिक विवरण उपलब्ध नहीं है. पार्टी ने मांग की कि हटाए गए सभी मतदाताओं की सूची कारण सहित, बूथवार जारी की जाए, जैसे पहले 65 लाख मतदाताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद किया गया था. इतना ही नहीं, पार्टी ने यह भी बताया कि फाइनल लिस्ट में करीब 21 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं, जिनमें से कुछ बिल्कुल नए हैं और कुछ वे हैं, जिन्होंने ड्राफ्ट लिस्ट से गलत तरीके से नाम हटाए जाने के बाद दावा-आपत्ति की थी. सीपीआई (एमएल) ने आयोग से यह भी मांग की कि ऐसे पुराने मतदाताओं की भी पूरी सूची बूथवार सार्वजनिक की जाए, जिनके नाम दावा-आपत्ति के बाद बहाल किए गए हैं.

महिला मतदाताओं की संख्या में कमी गंभीर चिंता 
सीपीआई (एमएल) ने महिला मतदाताओं की संख्या में कमी को भी गंभीर चिंता का विषय बताया. पार्टी ने कहा कि बिहार की जनगणना के अनुसार पुरुष-महिला अनुपात 914 है, लेकिन SIR की फाइनल लिस्ट में यह अनुपात 892 दर्शाया गया है. पार्टी ने सवाल किया कि आखिर महिला मतदाताओं की संख्या में गिरावट क्यों दर्ज की गई. पार्टी ने आयोग से इसका स्पष्टीकरण मांगा. पार्टी ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि करीब 6 हजार ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं जिनकी नागरिकता संदिग्ध बताई जा रही है. पार्टी ने मांग की कि इन सभी लोगों की सूची और आधार सार्वजनिक किए जाएं, जिनके चलते उनकी नागरिकता पर सवाल उठाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

चुनाव दो चरणों में कराने का आग्रह
सीपीआई (एमएल) ने चुनाव आयोग से बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में कराने का भी आग्रह किया. पत्र में कहा गया कि कई चरणों में चुनाव प्रक्रिया न केवल थकाऊ और खर्चीली होती है, बल्कि सीमित संसाधनों वाली पार्टियों के लिए यह असमानता भी पैदा करती है. सीपीआई (एमएल) ने यह भी आरोप लगाया कि कई जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों को दरकिनार कर कनीय अधिकारियों को परेडिंग ऑफिसर बनाया जा रहा है. भोजपुर से मिली रिपोर्ट का हवाला देते हुए पार्टी ने आगे कहा कि दलित, मुस्लिम और कमजोर तबकों से आने वाले अधिकारियों को नजरअंदाज कर सामाजिक रूप से प्रभुत्वशाली समूहों के अधिकारियों को प्राथमिकता दी जा रही है. पार्टी ने मांग की कि इस पर राज्यव्यापी जांच की जाए और ऐसे मामलों पर तुरंत रोक लगाई जाए.

यह भी पढ़ें: पूर्व मंत्री श्याम रजक के खिलाफ JDU दफ्तर में प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने दी चेतावनी

'आम मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करना उद्देश्य'
चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए पार्टी ने आगे कहा कि पोलिंग एजेंटों को 17सी फॉर्म नहीं दिया जाता, जो मतदान प्रक्रिया का अहम हिस्सा है. पार्टी ने मांग की कि आयोग इस नियम के कठोर अनुपालन की गारंटी करें. इसके अलावा, पार्टी ने सुझाव दिया कि दलित, मुसलमान और अन्य वंचित समुदायों के मतदाता अपने क्षेत्र में आसानी से मतदान कर सकें, इसके लिए उनके मोहल्लों में बूथ बनाए जाएं. अगर सरकारी भवन न हों तो चलंत बूथ (मोबाइल बूथ) की व्यवस्था की जाए. पार्टी ने उम्मीद जताई कि आयोग इन सभी मुद्दों को गंभीरता से लेगा और आवश्यक कदम उठाएगा ताकि चुनाव प्रक्रिया पर जनता का भरोसा बना रहे. सीपीआई (एमएल) ने पत्र में आगे कहा कि हमारा उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखना और आम मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करना है. 

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
Bihar: SIR की फाइनल सूची को लेकर CPI(ML) ने खड़े किए सवाल, चुनाव आयोग से मांगा जवाब
Jehanabad news
सुरेंद्र यादव पर हमलावर हुई BJP-JDU, तो वहीं RJD ने प्रशासन को ठहराया दोषी
Shyam Rajak
पूर्व मंत्री श्याम रजक के खिलाफ JDU दफ्तर में प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने दी चेतावनी
# Bihar news
'विदेश में जाकर देश को बदनाम करने का अपराध', शिवराज सिंह ने राहुल गांधी पर कसा तंज
Bihar Tourism
बिहार टूरिज्म को लगेगा अब रॉयल तड़का, हर जिले में होगा विकास की नई ऊर्जा का शुभारंभ
Sanjay Jha
'राज्य में कानून-व्यवस्था मजबूत, छठ के तुरंत बाद एक चरण में हो बिहार चुनाव': संजय झा
bihar chunav 2025
Bihar: रोसड़ा में BJP की मजबूत पकड़, महागठबंधन को किन चुनौतियां का करना पड़ेगा सामना
Bhojpuri news
जानें कब आ रही है भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी की फिल्म 'बड़की दीदी-2'
Purnia News
पूर्णिया वंदे भारत हादसे में चार बच्चों की मौत के मामले में नया मोड़ आया सामने
Tej Pratap Yadav
Bihar Politics: 'चुनावी मौसम में ही क्यों मिलती हैं सौगातें?', तेजप्रताप यादव का तंज
;