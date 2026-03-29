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नीतीश कुमार आखिरी CM होंगे जिन्होंने 122 सीटों पर हासिल किया बहुमत! जानें इसके पीछे का कारण

 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति छोड़कर दिल्ली जाने वाले हैं. वे हाल ही में राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 29, 2026, 12:45 PM IST

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सीएम नीतीश कुमार
सीएम नीतीश कुमार

Bihar Delimitation Assembly Seats Increase: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति छोड़कर दिल्ली जाने वाले हैं. वे हाल ही में राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं. अब वे 30 मार्च को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं और 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य पद की शपथ ले सकते हैं. इसी के साथ नई सरकार का गठन होगा. मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि नई सरकार को उनका समर्थन और मार्गदर्शन दोनों मिलती रहेगी. एनडीए का दावा किया है कि नई सरकार में नीतीश कुमार के कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा. एनडीए पूरी तरह एकजुट है और सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी. इसका मतलब है कि अगला विधानसभा चुनाव 2030 में होगा. अगर ऐसा होता है कि तो नीतीश कुमार आखिरी मुख्यमंत्री होंगे, जिन्होंने 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और बहुमत के लिए सिर्फ 122 सीटों की जरूरत थी.

दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार अब राजनीति में आधी आबादी की 33% हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है. लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने के लिए सरकार जल्द ही संविधान संशोधन बिल लाने वाली है. इसके जरिए लोकसभा सीटों की संख्या में 543 से बढ़ाकर 816 करने पर विचार कर रही है. इससे बिहार विधानसभा में भी सीटों की संख्या बढ़ेगी. नए प्रस्ताव के तहत बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 से बढ़कर 365 हो जाएगी. इनमें महिलाओं के लिए 122 सीटें आरक्षित होंगी. 

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