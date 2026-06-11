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Bihar Deputy CM Bijendra Prasad Yadav: बिहार के डिप्टी बिजेंद्र प्रसाद यादव को मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है. किसी अज्ञात शख्स ने धमकी दी और अपशब्द कहा. इस घटना के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी सीएम के आप्त सचिव ने फौरन पटना के साइबर अपराध थाने में एक लिखित प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई है. इसके बाद पटना साइबर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
पार्सल बुकिंग के बहाने किया था कॉल
फोन करने वाले ने पार्सल बुकिंग के बहाने बातचीत की, इसके बाद अचानक अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए अपशब्द कहे और धमकी दी. वहीं, साइबर अपराधियों की संलिप्तता की आशंका पर पुलिस ने जांच तेज कर दी है. साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को भी मामले की जानकारी दी गई.
ठग गिरोह का हो सकता है हाथ
पुलिस को आशंका है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे किसी संगठित साइबर अपराधी या ठग गिरोह का हाथ हो सकता है. डिप्टी बिजेंद्र प्रसाद यादव को मिली धमकी से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गई है. पुलिस धमकी देने वाले की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.