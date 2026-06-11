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बिहार के डिप्टी सीएम बिजेंद्र प्रसाद यादव को फोन पर धमकी, साइबर थाने में FIR दर्ज

Deputy CM Bijendra Yadav: बिहार के डिप्टी सीएम बिजेंद्र प्रसाद यादव को फोन पर धमकी मिली. अज्ञात व्यक्ति ने कॉल कर अपशब्दों का इस्तेमाल किया. पटना साइबर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.

Written ByRajnishEdited By:Shailendra
Published: Jun 11, 2026, 10:30 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:39 PM IST
बिहार के डिप्टी सीएम बिजेंद्र प्रसाद यादव को फोन पर धमकी, साइबर थाने में FIR दर्ज
Image Credit: बिहार की खबरें (File Photo)

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