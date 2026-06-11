Bihar Deputy CM Bijendra Prasad Yadav: बिहार के डिप्टी बिजेंद्र प्रसाद यादव को मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है. किसी अज्ञात शख्स ने धमकी दी और अपशब्द कहा. इस घटना के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी सीएम के आप्त सचिव ने फौरन पटना के साइबर अपराध थाने में एक लिखित प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई है. इसके बाद पटना साइबर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.