आज अमित शाह से मिलेंगे सम्राट चौधरी, दिल्ली से कोलकाता तक सियासी हलचल तेज! क्या बिहार को मिलेगा नया सीएम?

Bihar News: उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रविवार को पश्चिम बंगाल जाएंगे. सुबह 10 बजे की इंडिगो फ्लाइट से कोलकाता के लिए वह रवाना होंगे. पश्चिम बंगाल चुनाव और वहां कार्यक्रम को लेकर सम्राट चौधरी का यह दौरा है. इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे.

Written By  Shailendra |Last Updated: Mar 08, 2026, 12:24 AM IST

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे (File Photo)
Bihar Politics: बिहार की सियासत में बड़े बदलाव के संकेतों के बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का 8 मार्च, 2026 दिन रविवार का पश्चिम बंगाल दौरा बेहद अहम माना जा रहा है. वह रविवार सुबह 10 बजे इंडिगो की फ्लाइट से कोलकाता के लिए रवाना होंगे, लेकिन इस दौरे का असली केंद्र बिंदु बागडोगरा होगा, क्योंकि अमित शाह के साथ खास मुलाकात होगी और मंच शेयर करेंगे. पश्चिम बंगाल में होने वाली जनसभा को सम्राट चौधरी भी संबोधित करेंगे, जो बंगाल चुनाव में बीजेपी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. 

दरअसल, बागडोगरा से कोलकाता सम्राट चौधरी और अमित शाह एक साथ जाएंगे. बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित करेंगे. पटना के सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री की रेस में सबसे प्रबल दावेदार बनकर उभरे हैं. सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के लिए नामांकन के बाद अब अमित शाह और सम्राट चौधरी की इस मुलाकात ने चर्चा को हवा दी है.

ध्यान दीजिएगा कि सम्राट चौधरी फिलहाल बिहार के गृह मंत्री भी हैं, जो पारंपरिक रूप से मुख्यमंत्री के पास रहने वाला विभाग है. सीएम नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य बहुत अच्छा है. जो सम्राट चौधरी ने हाल के दिनों में मुख्यमंत्री के साथ बेहतरीन कैलिब्रेशन दिखाया है. सम्राट चौधरी के पास शासन का अनुभव भी है और विपक्ष को घेरने वाली आक्रामकता भी है. ये दोनों उनको बिहार के सीएम के लिए उनको मजबूत कैंडिडेट बनाती है.

