Bihar Police: बिहार की महिला पुलिसकर्मियों पर क्यों भड़के DGP विनय कुमार, कर दी इतनी सख्त टिप्पणी

Bihar DGP Vinay Kumar: बिहार पुलिस की छवि को सुधारने के लिए डीजीपी विनय कुमार ने पुलिसकर्मियों को अपने लहजे में नरमी बरतने की नसीहत दी है. डीजीपी ने साफ शब्दों में कहा कि पुलिस की वर्दी सेवा के लिए है, एरोगेंस (अहंकार) दिखाने के लिए नहीं. उन्होंने कहा कि वर्दी और पिस्टल मिला है तो एरोगेंस मत दिखाइए. पीड़ितों से बात करते समय पुलिस को सबसे नरम लहजा अपनाना चाहिए. उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी केवल वेतन पाने के लिए नहीं, बल्कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तैनात हैं. इस दौरान डीजीपी ने समाज में बढ़ते गैंगरेप, सोशल मीडिया गैंग कल्चर और घरेलू हिंसा जैसे गंभीर मुद्दों पर गहरी चिंता व्यक्त की.

डीजीपी ने मंगलवार (12 मई) को पटना के सरदार पटेल भवन में आयोजित 'जेंडर बेस्ड वायलेंस' कार्यशाला में पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए उन्हें अनुशासित रहने को कहा. डीजीपी ने कहा कि उन्हें वर्दी लोगों के सेवा करने के लिए उन्हें मिली है. महिला पुलिसकर्मियों को लेकर डीजीपी कहा आज-कल महिला पुलिसकर्मी बहुत घमंड में आम लोगों से बात करती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए.

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डीजीपी ने कहा कि उन्हें (महिला पुलिसकर्मियों) यह पता होना चाहिए कि उन्हें वर्दी और पिस्तौल दी गई है, उसका मकसद लोगों की हिफाजत करना है. किसी पीड़ित के साथ कैसे बात करना है इसका भी ध्यान नहीं रखते हैं.

सीतामढ़ी और जहानाबाद के मामलों का हवाला देते हुए डीजीपी ने कहा कि सरकारी सेवा में आने के बाद पहली पत्नी को धोखा देकर दूसरी शादी करने वाले अधिकारियों को बर्खास्त किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में रहते हुए कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि अब तक दहेज और घरेलू हिंसा में शामिल एक हजार से अधिक पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जा चुकी है.