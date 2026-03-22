Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3149829
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Diwas 2026: लालू से नीतीश तक, मसीहाओं के दौर में बिहार की बदहाली और उम्मीद का सफर

Bihar Diwas Special: 22 मार्च 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बिहार की स्थापना की गई थी. प्रदेश की अबतक की विकस यात्रा पर संकर्षण ठाकुर अपनी 'बंधु बिहारी' में लिखते हैं कि बिहार उन लोगों के लिए कभी नुकसान में नहीं था, जिन्होंने इसे बनाने का बीड़ा उठाया. नीतीश के पूर्ववर्तियों ने दशकों में हिमालयी घाटे को जमा कर रखा था.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 22, 2026, 01:35 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

Bihar Diwas 2026: बिहार आज यानी 22 मार्च को 114वां स्थापना दिवस मना रहा है. बिहार दिवस के मौके पर पूरे प्रदेश में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. पटना के गांधी मैदान में आज से 24 मार्च तक एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शाम को इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे. इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा शामिल होंगे. बता दें कि इसी दिन वर्ष 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था. लेकिन साल 2008 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 'बिहार दिवस' मनाने का संकल्प लिया था और तब से लगातार हर साल 22 मार्च को इस दिन को सेलीब्रेट किया जा रहा है. 

बिहार की अबतक की विकास यात्रा को लेकर संकर्षण ठाकुर अपनी किताब 'बंधु बिहारी' में लिखते हैं कि बिहार उन लोगों के लिए कभी नुकसान में नहीं था, जिन्होंने इसे बनाने का बीड़ा उठाया. बिहारी चेतना के संकीर्ण आकाश में, वे दूरदर्शियों और निर्माताओं, सुधारवादियों और क्रांतिकारियों, नेक आदमियों और मसीहाओं का एक पिंडधारी नक्षत्र बनाते हैं. श्रीकृष्ण सिन्हा और अनुग्रह नारायण सिंह, जेपी और कर्पूरी ठाकुर, राम लखन यादव और जगन्नाथ मिश्र जैसे कई नाम हैं. वे या तो सौभाग्य से भुला दिए गए हैं या धूल-धूसरित मेमोरियल हॉल और किराए की भीड़ के स्मरणोत्सव या शहर के उपेक्षित चौकों में नियमित तौर पर पक्षियों द्वारा मलोत्सर्गित प्रतिमाओं के रूप में रहते हैं. जो सारी प्रसिद्धि उन्होंने पूर्व में पाई है, वह बिहार के प्रसिद्ध व्यक्तियों के संघ की किंवदंतियों में बहुत अधिक योगदान नहीं करती.

उस वक्त 80 प्रतिशत बिहारियों की शौचालय तक पहुंच नहीं थे. मात्र 16 और कुछ दशमलव प्रतिशत लोगों के घर पर बिजली के कनेक्शन थे, लेकिन उसका फायदा वे तभी ले पाते हैं, जब बिजली आती है. तैंतालीस प्रतिशत ग्रामीण बिहार अभी भी सड़कों से जुड़ा नहीं है. 10 प्रतिशत से कम लोग ही आधुनिक बैंकिंग का उपयोग करने में सक्षम हैं और इंटरनेट बमुश्किल एक फीसदी. मात्र 7 प्रतिशत लोग पक्के मकानों में रहते हैं. साठ प्रतिशत लोगों के पास मोबाइल फोन हैं. इस तरह से बिहार असंतुलित विकास का जहाज है. हम हैती के बारे में बात करें तो 2012 में केवल 10 प्रतिशत लोगों के पास बैंक खाते थे और 80 प्रतिशत लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

इन सूचकांकों से गरीबी की गहराई का सबसे अच्छा पता लगाया जा सकता है. अभी कुछ साल पहले तक ये सूचकांक कितने पढ़ने में आते थे. ये आंकड़े काफी सुधरे हुए हैं, नीतीश के तहत लगातार दो अंक विकास पर ऊपर उठे हुए हैं. बिहार 11.3 फीसदी की दर पर वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की रेटिंग में सबसे ऊपर है और अभी तक इसका जीविका के साथ सरसरी नजर का परिचय था; लेकिन नीतीश का भाजपा का साथ छोड़ने का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के लिए एक झटका साबित हुआ. 2013 की गरमियों के बाद बिहार में राजनीति केंद्र में आ गई और प्रशासन गौण भूमिका में आ गया. दिसंबर 2012 में बारहवीं पंचवर्षीय योजना की घोषणा में राज्य ने 10.9 फीसदी की वृद्धि दर के साथ सभी भरती राज्यों से सबसे ऊपर था, एक तारकीय उपलब्धि, क्योंकि 2005 में यह 2.5 पर दफन हुआ था. लेकिन फिर बढ़ी दरों के साथ भी, बिहार को बराबरी के लिए संघर्ष करना पड़ा. नीतीश के पूर्ववर्तियों ने दशकों में हिमालयी घाटे को जमा कर रखा था.

इनमें से केवल एक लालू यादव टिके रहते हैं. शायद लालू सबसे अधिक करिश्माई नेता हैं, जिसे बिहार ने अब तक देखा है. 1990 के दशक में अपनी सत्ता के चरम पर वे अजेय लगे, लेकिन औरों की तरह राजनीतिक सत्ता के मद में उन्होंने अपने भूख और अहंकार को अपने पर राज करने दिया. वह एक जादुई वादे के साथ आए और उन्होंने एक नरक को जन्म दे दिया. हालांकि बिहार को नष्ट करना लालू यादव की एकल उपलब्धि नहीं थी. उनके पहले बदमाशों और निकम्मों की एक पूरी फौज ने यह काम किया. लेकिन अगर लालू को सन 1990 में एक गड़बड़ विरासत मिली, तो उन्होंने आजकता का ही योगदान दिया.

TAGS

Bihar Diwas 2026nitish kumarLalu Yadav

Trending news

Bihar Diwas 2026
Bihar Diwas: लालू से नीतीश तक, मसीहाओं के दौर में बिहार की बदहाली और उम्मीद का सफर
Bihar Crime News
समस्तीपुर में बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या, पटना में फिर अज्ञात शव मिलने से सनसनी
Begusarai News
बेगूसरायः महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत से हड़कंप, पति पर हत्या का आरोप
Madhubani News
बेमौसम की तूफानी बारिश से कई एकड़ फसल बर्बाद, मधुबनी के किसानों की से मांगी मद
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: बिहार दिवस पर पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को लिखा पत्र, मुख्यमंत्री के सुशासन की तारीफ की
Nalanda News
झारखंड के युवक की नालंदा में गोली मारकर हत्या, भोजपुर में अवैध संबंधों में हुआ कत्ल
patna news
एकतरफा प्यार में खौफनाक वारदात: पटना में सनकी युवक ने की महिला की चाकू मारकर हत्या
Samastipur News
साबुनदानी में छिपाकर रखी थी ड्रग्स, पटोरी स्टेशन पर नारकोटिक्स सेल का बड़ा एक्शन
patna news
लिव-इन, लव और फिर खामोशी: पटना में छात्रा की मौत, दरवाजा तोड़कर निकाला गया शव
Naz Ahmed Khan
आर्म्स लाइसेंस के लिए जाली हस्ताक्षर का खेल उजागर, चौकीदार गिरफ्तार, नाज खान फरार