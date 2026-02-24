संसदीय कूटनीति में बिहार का दबदबा: जर्मनी के साथ दोस्ती बढ़ाएंगे संजय कुमार झा, ओम बिरला ने सौंपी ग्रुप नंबर 3 की कमान

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक संबंधों में जान डालने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने 60 से अधिक देशों के साथ संसदीय मित्रता समूह बनाने का ऐलान किया है. लोकसभा सचिवालय ने इस बात की जानकारी दी है. भारतीय संसद के पीठासीन अधिकारी की ओर से दुनिया भर के देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में यह अहम कदम माना जा रहा है. संसदीय मित्रता समूहों में अलग अलग राजनीतिक दलों के सांसद शामिल किए गए हैं. ऐसे ही एक ग्रुप का लीडर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा को बनाया गया है. संजय कुमार झा के नेतृत्व में जो ग्रुप बनाया गया है, उसका काम जर्मनी के साथ संसदीय मैत्री संबंधों को और बढ़ावा देना है.

READ ALSO: 'मोदी का विरोध करते-करते देश विरोधी हुई कांग्रेस', AI समिट कांड पर भड़के JDU के संजय झा

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रुप नंबर 3 के बारे में

ग्रुप लीडर: संजय कुमार झा, राज्यसभा सांसद और कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू.

समूह के अन्य सदस्य

ग्रुप लीडर संजय कुमार झा के साथ सत्तापक्ष यानी एनडीए और विपक्ष यानी इंडिया ब्लॉक से कुल 11 सांसदों को शामिल किया गया है.

ग्रुप नंबर 3 में NDA सांसद

पीटी उषा, मनोनीत राज्यसभा सांसद,

राजीब भट्टाचार्जी, राज्यसभा सांसद, भाजपा

सतीश कुमार गौतम, लोकसभा सांसद भाजपा

डॉ. बयरेड्डी शबरी, लोकसभा सांसद, तेलुगुदेशम

सीपी जोशी, लोकसभा सांसद, भाजपा

मदन राठौर, राज्यसभा सांसद, भाजपा

ग्रुप नंबर 3 में INDIA ब्लॉक के सांसद

जयराम रमेश, राज्यसभा सांसद, कांग्रेस

अनिल यशवंत देसाई, राज्यसभा सांसद, शिवसेना यूबीटी

आनंद भदौरिया, लोकसभा सांसद, समाजवादी पार्टी

डॉ. एमके विष्णु प्रसाद, लोकसभा सांसद, कांग्रेस

इस तरह, ग्रुप नंबर 3 में भाजपा की ओर से 2 लोकसभा सांसद और 2 राज्यसभा सांसद तो टीडीपी की ओर से एक लोकसभा सांसद के अलावा एक मनोनीत सांसद हैं. वहीं विपक्ष की बात की जाए तो इस ग्रुप में कांग्रेस से एक लोकसभा सांसद, एक राज्यसभा सांसद, समाजवादी पार्टी से एक लोकसभा सांसद और शिवसेना यूबीटी से एक राज्यसभा सांसद शामिल है.

इस ग्रुप में दो महिला सांसद हैं: पीटी उषा और डॉ. बयरेड्डी शबरी.

बिहार और झारखंड के ये सांसद बनाए गए हैं ग्रुप लीडर

ग्रुप नंबर 5: राजीव प्रताप रूड़ी

ग्रुप नंबर 12: रविशंकर प्रसाद

ग्रुप नंबर 13: विवेक ठाकुर

ग्रुप नंबर 18: निशिकांत दुबे