Bihar News: हिजाब विवाद से चर्चा में आईं डॉ नुसरत ने आज नहीं ज्वाइन की नौकरी, बढ़ गया सियासी पारा

Bihar Hijab Controversy: डॉ. नुसरत को आज (शनिवार, 20 दिसंबर) को सबलपुर स्थित PHC में नौकरी ज्वाइन करनी थी, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है. हिजाब विवाद प्रकरण के बाद इसे उनकी नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि PHC के डेंटल सर्जन डॉ विजय कुमार ने कहा कि ज्वाइन करने वाले चिकित्सकों की लिस्ट में अभी डॉक्टर नुसरत का नाम नहीं है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 20, 2025, 03:12 PM IST

डॉ. नुसरत परवीन ने आज नहीं ज्वाइन की नौकरी
डॉ. नुसरत परवीन ने आज नहीं ज्वाइन की नौकरी

Bihar Hijab Controversy: हिजाब विवाद से चर्चा में आईं डॉ नुसरत परवीन ने आज यानी 20 दिसंबर को नौकरी ज्वाइन नहीं की, जिसके बाद इस मामले पर और सियासत देखने को मिल सकती है. दरअसल, डॉ. नुसरत को आज (शनिवार, 20 दिसंबर) को सबलपुर स्थित PHC में नौकरी ज्वाइन करनी थी. डॉ. नुसरत आज नौकरी ज्वाइन कर लेंगी, इस बात का दावा तिब्बी कॉलेज के प्राचार्य और नुसरत की बैचमेट दोस्त डॉ बिलकिस परवीन ने किया था. वहीं ज्वाइनिंग नहीं होने के बाद सबलपुर PHC के डेंटल सर्जन डॉ विजय कुमार ने बताया कि पहले वो (डॉ. नुसरत) सिविल सर्जन के कार्यालय में जॉइन करेंगी. उसके बाद यहां लेटर आएगा, तब यहां ज्वाइनिंग होगा. उन्होंने कहा कि अभी तक लेटर सिविल सर्जन के कार्यालय से नहीं आया है. आज यहां 5 से 6 आयुष चिकित्सक ने ज्वाइन किया है और डॉक्टर नुसरत का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है. 

इससे पहले डॉ. नुसरत को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अपने यहां सरकारी नौकरी ऑफर की थी. उन्होंने ऐलान किया है कि झारखंड सरकार डॉ. नुसरत परवीन को 03 लाख रुपये प्रति महीने की सैलरी, एक सरकारी घर और मनचाही पोस्टिंग देगी. इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि बिहार में महिला डॉक्टर डॉ. नुसरत प्रवीण के साथ हुई अमानवीय और शर्मनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया. हिजाब खींचना सिर्फ एक महिला का नहीं, संविधान और इंसानियत का अपमान है. उन्होंने आगे कहा कि झारखंड में बेटियों और डॉक्टरों के सम्मान से कोई समझौता नहीं होता. इसके बाद मंत्री इरफान अंसारी ने डॉ. नुसरत प्रवीण को सरकारी नौकरी ऑफर करते हुए लिखा कि यह नियुक्ति नहीं, सम्मान की जीत है.

ये भी पढ़ें- 3 लाख सैलरी और सरकारी घर... हिजाब विवाद के बाद महिला डॉक्टर को इरफान अंसारी का ऑफर

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के इस ऑफर पर पलटवार करते हुए जेडीयू MLC नीरज कुमार ने कहा कि आप सुबह-सुबह झूठ बोलते हैं. डॉक्टरों की नियुक्ति में आपका कोई योगदान झारखंड में नहीं है. जेडीयू नेता ने कहा कि आप बिहार की बेटी को तीन लाख रुपया प्रति माह देने का वादा कर रहे हैं. अपने यहां आयुष चिकित्सकों को तो आप 30-35 हजार रुपया महीना देते हैं और यहां तीन लाख रुपए देने का वादा कर रहे हैं. वहीं बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि धारा 370 खत्म होने के बाद अब कोई जम्मू-कश्मीर में भी जाकर नौकरी कर सकता है, मोदी सरकार में ही यह संभव हो सका है. उन्होंने कहा कि बिहार में पूरी तरीके से कानून का राज है, सबका सम्मान है. इस तरह की चीजों पर राजनीति करने वाले लोग देश हित और समाज हित में कभी भी काम नहीं करते हैं.

