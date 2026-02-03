Advertisement
Bihar Economic Survey Report: पटना सबसे अमीर तो शिवहर सबसे गरीब जिला, देखें आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की अहम बातें

Bihar Economic Survey Report 2025-26: आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में राजधानी पटना को सबसे अमीर तो वहीं शिवहर को सबसे गरीब जिला बताया गया है. हालांकि, राज्य में लोगों की जिंदगी में काफी सुधार हुआ है. इस कारण ईंधन (पेट्रोल-डीजल और गैस) की खपत बढ़ी है. राज्य में एक साल के भीतर 17 फीसदी सालाना बिजली कनेक्शन बढ़े हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Feb 03, 2026, 07:37 AM IST

बिहार विधानसभा (फाइल फोटो)
Bihar Economic Survey Report 2025-26: बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन यानी सोमवार (2 फरवरी) को वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने सदन के सामने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025-26 पेश की. इस रिपोर्ट में प्रदेश के विकास की रफ्तार को दर्शाया गया है. आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में राजधानी पटना को सबसे अमीर तो वहीं शिवहर को सबसे गरीब जिला बताया गया है. संपन्नता के मामले में बेगूसराय दूसरे तो मुंगेर तीसरे स्थान है. वहीं गरीबी के मामले में शिवहर के बाद अररिया और सीतामढ़ी का स्थान आता है. पटना में प्रति व्यक्ति आय 1,31,332 वहीं शिवहर में प्रति व्यक्ति आय 18,980 रुपये दर्ज की गई. आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में लोगों की जिंदगी में काफी सुधार हुआ है. इस कारण ईंधन (पेट्रोल-डीजल और गैस) की खपत बढ़ी है. राज्य में एक साल के भीतर 17 फीसदी सालाना बिजली कनेक्शन बढ़े हैं.

आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में फसल के उत्पादन में वृद्धि का दावा किया गया है, वहीं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में भी बढ़ोतरी बताई गई है. सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 2020-21 के 46,412 रुपए से बढ़कर 2024-25 में 76,490 रुपए पहुंच गया, जो लगातार बढ़त के रुझान का संकेत देता है. वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 के 30,159 रुपए से बढ़कर 2024-25 में 40,973 रुपए हो गया है. 

आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार में पटना जिले में सर्वाधिक सकल जिला घरेलू उत्पाद (GDDP) दर्ज हुआ और उसके बाद बेगूसराय तथा मुंगेर जिलों का नाम है. वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद पटना के लिए 2,41,220 रुपये, बेगूसराय के लिए 1,05,600 रुपये तथा मुंगेर के लिए 93,921 रुपये रहा.

ये भी पढ़ें- Bihar Budget 2026 Live: वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव आज पेश करेंगे 'बिहार बजट', किसानों, महिलाओं और युवाओं पर होगा फोकस

आर्थिक सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि वर्ष 2023-24 में बिहार के कुल अनाज उत्पादन में चावल, गेहूं और मक्का का संयुक्त रूप से 99.9 प्रतिशत योगदान था. वर्ष 2024-25 में कुल अनाज उत्पादन में चावल का 40.7 प्रतिशत, गेहूं का 32.1 प्रतिशत और मक्का का 27.1 प्रतिशत हिस्सा था. वर्ष 2023-24 से 2024-25 के बीच चावल का 4.3 प्रतिशत, गेहूं का 7.1 प्रतिशत और मक्का का 12.6 प्रतिशत उत्पादन बढ़ा है. दावा किया गया है कि दूध, अंडे और मछली के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है.

वर्ष 2023-24 और 2024-25 के बीच दूध का 4.2 प्रतिशत, अंडे का 10.0 प्रतिशत और मछली का 9.9 प्रतिशत उत्पादन बढ़ा है. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के बाद वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने दावा किया कि राज्य वृहद आर्थिक स्थिरता, क्षेत्रगत विविधीकरण, बढ़े निवेश और मानव पूंजी विकास, रोजगार सृजन तथा लगातार अवसंरचना वृद्धि के सहयोग से उच्च विकास दर के साथ प्रगति कर रहा है. बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संकल्प है कि अगले पांच वर्षों में बिहार को विकसित राज्य बनाया जाए. 'संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार' के लक्ष्य की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है.

