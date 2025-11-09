Advertisement
Edited By:  harsh singh|Last Updated: Nov 09, 2025, 01:25 PM IST

20 साल की सत्ता! फिर भी बिहार पीछे क्यों? अजीत सिंह ने PM मोदी से मांगा जवाब

Ajit Singh Statement: बिहार चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान से पहले राजद नेता अजीत सिंह ने कहा कि महागठबंधन की जीत ही कैमूर और बिहार के विकास की नई दिशा तय करेगी. उन्होंने कहा कि अगर कैमूर जिले का असली विकास चाहिए, तो भाजपा, जदयू और उनके सहयोगी दलों को निर्णायक रूप से हराना जरूरी है.

सिक्सर के छह गोली
अजीत सिंह ने कहा, "प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह सोचने वाली बात है. आप कल्पना कीजिए, जब देश के शीर्ष नेता 'कट्टा' और 'सिक्सर के छह गोली' जैसे शब्दों से राजनीति करेंगे, तो देश के बाकी लोगों और बिहार के युवाओं के मन में क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसे शब्द बिहार की आने वाली पीढ़ियों पर नकारात्मक असर डालते हैं और यह राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है."

राजद सांसद संजय यादव का पलटवार
वहीं पटना में राजद सांसद संजय यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री जी, आप 11 साल से सत्ता में हैं और एनडीए ने बिहार में करीब 20 साल तक शासन किया है. अगर कोई असली उपलब्धि है, तो बताइए. इन 11 वर्षों में बिहार के विकास के लिए आपने कितना बजट दिया और गुजरात के मुकाबले बिहार को कितना हिस्सा मिला?"

संजय यादव ने कहा कि बिहार के लिए केंद्र सरकार ने आखिर अब तक क्या किया है? इन वर्षों में बिहार में कितने उद्योग लगाए गए? कितनी नई फैक्ट्रियां खोली गईं? कुल कितना निवेश आया? जनता को यह जानने का हक है. पीएम मोदी ने बिहार में एक चुनावी जनसभा में राजद के जंगलराज का जिक्र करते हुए 'कट्टा सरकार' की बात कही थी. "आएगी भैया की सरकार, सरकार बनेगी रंगदार, मारब सिक्सर के छह गोली छाती में" जैसे गानों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि बिहार के लोग जंगलराज की वापसी नहीं चाहते.

बिहार में दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग की जाएगी, जिसके लिए रविवार की शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा. चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

इनपुट--आईएएनएस

 

