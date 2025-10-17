Bihar Chunav 2025: आम्रपाली दुबे ने कहा, विकास से बदलेगा बिहार तभी रुकेगा पलायन

Amrapali Dubey: बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, राज्य की सियासत में न केवल राजनीतिक चेहरों की हलचल तेज हो गई है, बल्कि भोजपुरी सितारों की राय और बयानबाजी भी सुर्खियों में है. भोजपुरी सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने इस पर अपनी राय रखी. उन्होंने पटना में मीडिया से बात करते हुए अभिनेता खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को चुनाव लड़ने पर शुभकामनाएं दी. उन्होंने जोर दिया कि ईमानदार सरकार से विकास होगा तो पलायन रुक जाएगा.

आम्रपाली दुबे ने मीडिया से बात करते हुए कहा, कोशिश तो सब लोग कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार बने. मैं बिहार के लिए हमेशा यही कामना करती हूं कि जो भी बिहार के विकास के लिए काम करे, हमारे बिहार से पलायन रोके, ऐसी सरकार बननी चाहिए. उन्होंने कहा, एक बार विकास हो जाएगा तो पलायन अपने आप रुक जाएगा. पलायन पर पहले भी ध्यान देना चाहिए था. पिछली टर्म में काफी विकास हुआ, इस बार भी हुआ है. यहीं पर इंडस्ट्री हो, बिहार का अधिक विकास हो, तो लोग बाहर नहीं जाएंगे. मेरा भी मत विकास के साथ जाएगा.

उन्होंने खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा को शुभकामनाएं भी दीं. जब उनसे पूछा गया कि वह कब राजनीति में आएंगी, तो उन्होंने कहा कि वह फिलहाल अभी अपने फिल्मी करियर पर ही फोकस कर रही हैं.

दीपावली के मौके पर आम्रपाली दुबे ने एक नया गाना रिलीज कर अपने फैंस को तोहफा दिया है. उनका गाना 'आई है दिवाली' रिलीज हो गया है. इस फेस्टिव सॉन्ग में आम्रपाली विक्रांत सिंह और परिवार के साथ दीपावली का त्योहार मनाती नजर आ रही हैं. 'आई है दिवाली' गाना आम्रपाली दुबे की अपकमिंग फिल्म 'सास, बहू और यमराज' का है. गाने की खास बात यह है कि इसमें यमराज भी दीपावली मनाते दिखाई दे रहे हैं. इस गाने को आलोक कुमार और प्रियंका सिंह ने गाया है. इसके बोल शेखर मधुर ने लिखे हैं. यह गाना यूट्यूब पर छाया हुआ है.

इनपुट: आईएएनएस

