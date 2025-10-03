Bihar Chunav 2025: सभी दलों में भूमिहारों के झंडाबरदार, इस बार किसकी बनाएंगे सरकार?

Bihar Chunav 2025: परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉ. संजीव कुमार आज राजद का दामन थामने जा रहे हैं. संजीव कुमार यह काम 2024 के जनवरी महीने में ही करने वाले थे, लेकिन तब नीतीश कुमार ने किसी तरह उनको रोक लिया था, लेकिन अब चुनाव के मौके पर संजीव कुमार शुक्रवार को तेजस्वी यादव की मौजूदगी में लालटेन का झंडा थामेंगे और पार्टी उन्हें अपना प्रत्याशी भी बना सकती है. अनंत सिंह के पाला बदलने के बाद राजद में भूमिहार नेताओं की कमी महसूस की जा रही थी. 2024 के जनवरी महीने में अनंत सिंह की पत्नी विधायक नीलम देवी ने विधानसभा में नीतीश कुमार के पक्ष में मतदान किया था. उसके बाद अनंत सिंह जेडीयू खेमे में चले गए थे. अब संजीव कुमार के राजद में आने से पार्टी के पास मजबूत भूमिहार नेता की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी और वे भूमिहारों को राजद में गोलबंद करने का काम करेंगे. बताया जा रहा है कि राजद ने इस बार 10 से 12 भूमिहार नेताओं को मैदान में उतारने का प्लान बनाया है, ताकि भाजपा के इस मजबूत वोटबैंक में सेंध लगाई जा सके. अगर राजद का यह प्लान सफल रहता है तो भाजपा को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है.

एक समय था, जब बिहार में भूमिहारों की सेना रणवीर सेना और भाकपा माले आमने सामने होते थे. आए दिन नरसंहार की खबरें मिलती थीं. तब भूमिहारों के सबसे बड़े नेता बरमेश्वर मुखिया रणवीर सेना को संचालित करते थे. उस समय कभी भूमिहारों का नरसंहार होता था तो कभी दलितों और पिछड़ों का. लक्ष्मणपुर बाथे, शंकर बिगहा, नरकटिया दोन, बथानी टोला आदि ऐसे केस हैं, जिससे लालू प्रसाद यादव का शासनकाल दागदार हुआ और उसके बाद से भूमिहार भाजपा के होकर रह गए थे.

बिहार में भूमिहारों को राजनीतिक रूप से सबसे सजग समूह माना जाता है. बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी भूमिहार जाति से थे. भूमिहार भाजपा से तो लालू प्रसाद यादव के शासनकाल से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन आरोप यह लगता रहा है कि बाकी जातियों की अपेक्षा भूमिहारों को पार्टी उतनी तवज्जो नहीं देती. भाजपा में राजपूत विधायकों की संख्या भूमिहार विधायकों से ज्यादा है. इस सजग समाज की सबसे बड़ी टीस यही है. राजपूतों से भूमिहारों की टशन आज की बात नहीं है. भूमिहारों को यह बात पच नहीं रही है कि हमसे अधिक तवज्जो किसी और समूह को मिले.

बीते कुछ सालों में सभी दलों ने भूमिहारों को रिझाने की कोशिशें तेज की हैं. कांग्रेस के पिछले प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भूमिहार जाति से आते हैं. इसके अलावा कांग्रेस में कन्हैया कुमार को तवज्जो इसलिए मिलती है कि वे बिहार के एक सशक्त समाज से आते हैं. इसके अलावा जेडीयू में ललन सिंह और अनंत सिंह, भाजपा में गिरिराज सिंह, विजय कुमार सिन्हा, विवेक ठाकुर जैसे कई नेता हैं, जो इस समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपनी अपनी पार्टियों के पक्ष में समाज को गोलबंद करने की कोशिश करते हैं.

भूमिहारों को अपने पाले में करने को लेकर राष्ट्रीय जनता दल पहले से ही छटपटा रहा था. इसके लिए 2022 के मई महीने में एक कवायद हुई थी. 3 मई, 2022 को पटना के बापू सभागार में भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई थी. उस दिन तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा था, पटना के बापू सभागार में आज परशुराम जयंती समारोह में शामिल हुआ. भगवान परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया और ईद की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. उन्होंने आगे कहा कि जब हम समाजवाद और सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो यह सभी को लेकर चलने का सिद्धांत, नीति और विचार है. सामाजिक न्याय का मतलब किसी को एक्सक्लूड करने का नहीं है.

दरअसल, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने तेजस्वी यादव को भूमिहारों के नजदीक लाने का प्लान बनाया था. तेजस्वी यादव को अच्छा मौका हाथ लगा और उन्होंने इसे भुनाने की भरपूर कोशिश की. आशुतोष कुमार ने राष्ट्रीय जन जन पार्टी बनाकर 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन सफल नहीं हो पाए. अब आशुतोष कुमार भाजपा के साथ जा बैठे हैं. आशुतोष कुमार ने जब तेजस्वी यादव को भगवान परशुराम की जयंती पर बुलाया था, तभी से उनका एक तबके में विरोध भी हो रहा है, लेकिन एक बड़े तबके का समर्थन भी उन्हें हासिल है.

खैर, अब राजद के पास भी डॉ. संजीव कुमार के रूप में एक भूमिहार नेता मिल गए हैं, तो जाहिर है पार्टी उनके बहाने समाज के एक तबके का वोट हासिल करना चाहेगी ही, अब तेजस्वी यादव की पार्टी डॉ. संजीव का कितना फायदा उठा पाती है, यह तो वक्त ही बताएगा.