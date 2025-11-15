बड़े-बड़े दिग्गज धूल में, जनता ने दिखा दिया असली आईना, कई नेताओं का सपना चकनाचूर!

Bihar Elections 2025 Big Leaders Lose: एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बीच कई बड़े चेहरे अपनी ही सीट नहीं बचा सके और जनता ने साफ संदेश दे दिया कि नाम नहीं, काम मायने रखता है. खेसारी लाल यादव, तेज प्रताप यादव, रितेश पांडे और राजेश कुमार जैसे दिग्गज भी नतीजों में बुरी तरह हार गए.
Bihar Elections 2025 Big Leaders Lose: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने पूरे राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है. इस बार जनता ने जिस तरह का जनादेश दिया, उसने कई दिग्गज चेहरों को जमीन दिखा दी है. एनडीए ने 202 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल की, जबकि महागठबंधन केवल 35 सीटों पर सिमट गया. सबसे बड़ी चर्चा उन नेताओं को लेकर हो रही है, जिन्होंने चुनाव से पहले जोरदार दावे किए थे, लेकिन नतीजों में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ रहा है.
कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर खूब हवा बनाई, खुद को बड़ा खिलाड़ी बताया, लेकिन नतीजों के बाद मीडिया का सामना करने से भी बचते दिखे हैं. कई चेहरे तो सीएम, डिप्टी सीएम और किंगमेकर की भूमिका का दावा कर रहे थे, मगर जमीन पर उनका प्रदर्शन बेहद कमजोर साबित हुआ. कुछ तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए. इस चुनाव ने साफ कर दिया कि जनता सिर्फ नाम नहीं, बल्कि काम पर भरोसा करती है. बिहार ने साफ संदेश दिया है. जितना बड़ा दावा, उतनी बड़ी जिम्मेदारी, यदि काम नहीं दिखा, तो जनता का मत बिल्कुल साफ होता है.
खेसारी लाल यादव
खेसारी लाल यादव छपरा सीट पर RJD से चुनाव लड़ रहे थे. लेकिन काटे का टक्कर देने के बावजूद भाजपा की छोटी कुमारी के मुकाबले 7600 वोट से चुनाव हार गए. खेसारी यादव को 79245 वोट मिले थे पर छोटी कुमारी 86845 वोट पाकर जीत हासिल कर लिया.
तेज प्रताप यादव
राजद से अलग होने के बाद अपनी पार्टी बनाकर सुर्खियों में रहे तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में टिक नहीं सके. तेज प्रताप यादव महुआ में तीसरे स्थान पर रहे और उनको सिर्फ 35,703 वोट मिले. जबकि यहां एलजेपी-आर के संजय कुमार सिंह ने राजद उम्मीदवार को 44,997 वोटों के अंतर से हरा दिया.
रितेश पांडे
रितेश पांडे जन स्वराज के बड़े नेताओं में से एक थे. इन्होंने करगहर से अपना पर्चा भरा था, लेकिन बुरी तरीके से इनको हार मिली. रितेश पांडे को 16298 वोट पाकर चौथे स्थान पर खिसक गए, और BASHISTH SINGH की बात करें तो 92485 वोट पाकर एक तरफा जीत हासिल कर लिया.
राजेश कुमार
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद वे अपनी सीट भी नहीं बचा सके. कांग्रेस ने 61 सीटों पर लड़कर केवल 6 सीटें जीतीं हैं. राजेश कुमार खुद हम के ललन राम से 21,525 वोटों से हार गए.