ब्रजेश पाठक का तगड़ा बयान; बिहार में NDA की सरकार तय, विपक्ष की हार तय! राहुल गांधी बचा रहे हैं अपनी इज्जत

Brajesh Pathak NDA: बिहार विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण के लिए मतदान जारी है. इस बीच उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनने जा रही है. बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मैं कह सकता हूं कि राज्य में एनडीए सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है.

प्रधानमंत्री मोदी जीता है जनता का विश्वास

प्रधानमंत्री मोदी की कल्याणकारी योजनाओं ने जनता का विश्वास अर्जित किया है. बिहार की महिलाएं और बेटियां समेत समाज का हर वर्ग प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एकजुट है. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि आप जानते हैं कि भारत का चुनाव आयोग देश की आजादी के बाद से लंबे समय से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराता आ रहा है.

ऐसा कोई दौर नहीं आया जब भारत के चुनाव आयोग पर आरोप या दोषारोपण हुआ हो। लेकिन, जब से कांग्रेस पार्टी चुनाव हारने लगी है, तब से वह अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए लगातार देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रही है। वह अपनी हार का ठीकरा भारत के चुनाव आयोग पर फोड़ने की कोशिश कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

राहुल गांधी बचा रहे हैं अपनी इज्जत

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राहुल गांधी के पास कहने के लिए कुछ खास नहीं है. वह केवल अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं. कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वह फर्जी दावों पर आधारित थी. आज हरियाणा की कई बेटियों ने अखबारों में बयान देकर कहा है कि उन्हें कांग्रेस को वोट देने का पछतावा है. राहुल गांधी और उनकी पार्टी जनता के बीच अपनी प्रासंगिकता पूरी तरह खो चुके हैं. हरियाणा में चुनाव आते हैं तो वह जलेबी बनाने लगते हैं, बिहार में चुनाव आते हैं तो मछली पकड़ने लगते हैं.

उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि बिहार के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि राजद के लोग सत्ता के लिए अपने परिवार को भी छोड़ने से नहीं हिचकिचाएंगे. भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण है. गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं देश के वंचितों के लिए जरूरी हैं.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!