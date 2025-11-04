Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2988037
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: पहले चरण के 18 जिलों की 121 सीटों पर आज शाम थमेगा प्रचार, 6 नवंबर को डाले जाएंगे वोट

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का चुनाव प्रचार मंगलवार शाम थम जाएगा. 18 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा. एनडीए और महागठबंधन के दिग्गज नेताओं ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी. इस चरण में 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं और 3.75 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 04, 2025, 03:06 PM IST

Trending Photos

पहले चरण के 18 जिलों की 121 सीटों पर आज शाम थमेगा प्रचार, 6 नवंबर को डाले जाएंगे वोट
पहले चरण के 18 जिलों की 121 सीटों पर आज शाम थमेगा प्रचार, 6 नवंबर को डाले जाएंगे वोट

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में मंगलवार की शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा. इस चरण की सभी सीटों पर मतदाता छह नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इस चरण के मतदान को लेकर मतदाताओं को रिझाने के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी. एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, MP के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई नेताओं ने चुनाव प्रचार कर एनडीए के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे. 

महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरे. मंगलवार को चुनाव प्रचार में भी दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरे हैं. इस चुनाव में मुख्य मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और राजद नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच माना जा रहा है. हालांकि, कई क्षेत्रों में जन सुराज पार्टी और एआईएमआईएम के प्रत्याशी भी मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं.

ये भी पढ़ें: रवि किशन का 'डमरू' अटैक! विरोधियों पर जमकर बरसे, बोले- 'जहां जाएंगे वहां बजेगा'

Add Zee News as a Preferred Source

चुनाव आयोग के मुताबिक, इस पहले चरण के चुनाव में 1314 उम्मीदवार हैं, जिनके राजनीतिक भविष्य का फैसला तीन करोड़ 75 लाख से अधिक मतदाता करेंगे. इन मतदाताओं में एक करोड़ 76 लाख 77 हजार 219 महिला मतदाता शामिल हैं. मतदाताओं के लिए 45,341 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 17 सहायक बूथ शामिल हैं. पहले चरण में 102 सामान्य और 19 अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट हैं.

मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर चुनाव आयोग लगातार प्रयास कर रहा है. चुनाव आयोग के मुताबिक, सभी मतदान केंद्रों पर सशस्त्र सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी और सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था की जाएगी. पहले चरण के सभी बूथों पर बुधवार की शाम तक डिस्पैच सेंटर से ईवीएम, वीवीपैट सहित अन्य चुनाव सामग्री को लेकर मतदान और सुरक्षा कर्मी पहुंचेंगे.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

Bihar Vidhansabha Chunav 2025
महागठबंधन एक बड़ी हार की ओर, छवि सुधारने के लिए हर दिन नया ऐलान: रवि किशन
bihar chunav 2025
14 नवंबर महागठबंधन की जीत, 18 नवंबर को शपथ, दो महीने में अपराधी अंदर: रोहिणी आचार्य
patna accident
पटना में हाहाकार! एक मकान ढहा, कई लोग दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
bihar chunav 2025
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर FIR दर्ज, वोटर को धमकाने का मामला
bihar chunav 2025
सरकार बनते ही मकर संक्रांति पर हर बहन के खाते में ₹30,000: तेजस्वी यादव
bihar chunav 2025
'लालू की पार्टी ने महिलाओं से पैसा वापस लेने के लिए पत्र लिखा',अमित शाह का बड़ा दावा
Mahila Rojgar VS Mai Bahin Maan Yojana
Mahila Rojgar VS Mai Bahin Maan Yojana: आपकी जेब पर किसका प्लान मारेगा बाजी?
bihar chunav 2025
बिहार के SIR इलाकों में नेपाल-बंगाल सीमा पार से एक भी विदेशी वोटर नहीं मिला
bihar chunav 2025
रवि किशन का 'डमरू' अटैक! विरोधियों पर जमकर बरसे, बोले- 'जहां जाएंगे वहां बजेगा'
Ghatshila By-Poll 2025
'पैर पकड़ने से गर्दन पकड़ने तक...', घाटशिला में CM का विपक्ष पर हमला, BJP का पलटवार