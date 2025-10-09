Bihar Chunav 2025: LJP-R की बैठक में सीटों और रणनीतियों पर चर्चा, चिराग पासवान की नाराजगी ने खींचा ध्यान!

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे से नाराजगी की चर्चा के बीच लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की गुरुवार (9 अक्टूबर) को हुई बैठक में सर्वसम्मति से किसी भी फैसले के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया गया है. पटना में आयोजित इस बैठक में पार्टी के चुनाव सह-प्रभारी, पार्टी के सदस्य, पार्टी के प्रधान महासचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष और पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष उपस्थित थे.

सीटों और आगे की रणनीतियों पर चर्चा

बैठक के बाद लोजपा (रामविलास) के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने बताया कि बैठक में संगठन, चुनाव में सीटों और आगे की रणनीतियों की चर्चा की गई. इसके अलावा भी कई मुद्दों पर बातचीत हुई. उन्होंने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से उपस्थित नेताओं ने फैसला लिया कि चुनाव को लेकर किसी भी फैसले के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया गया, उनका जो भी फैसला होगा वह पार्टी को मान्य होगा.

चिराग पासवान की नाराजगी चर्चा में

इधर, सांसद अरुण भारती ने बताया कि बैठक में चुनाव सह-प्रभारीगण, पार्टी के सदस्यगण, पार्टी के प्रधान महासचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष और पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष उपस्थित थे. सभी ने विचार-विमर्श करके सर्वसम्मति से फैसला लिया कि प्रदेश कमिटी की तरफ से 243 विधानसभा पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया है. उल्लेखनीय है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सहयोगी पार्टी लोजपा (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान की नाराजगी की बात चर्चा में है, हालांकि चिराग पासवान ने अब तक खुलकर नाराजगी की बात को स्वीकार नहीं किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: चिराग पासवान के रूठने और बीजेपी के मनाने का सि​लसिला है पुराना, वे मानेंगे और...

बता दें कि एनडीए में शामिल लोजपा (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने भी इशारों ही इशारों में अपने पिता रामविलास पासवान के कथनों को उद्धृत करते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'पापा हमेशा कहा करते थे- 'जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत. जीना है तो मरना सीखो, कदम-कदम पर लड़ना सीखो.' इसके बाद उनकी नाराजगी की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है.

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!