सड़क नहीं तो वोट नहीं... दरभंगा के सुघराइन गांव में नहीं पड़ा एक भी मतदान; नाराज ग्रामीणों ने किया बवाल!

Bihar chunav 2025: दरभंगा के सुघराइन गांव में ग्रामीणों ने 'रोड नहीं तो वोट नहीं' के नारे के साथ पूरे मतदान का बहिष्कार किया. प्रशासन के समझाने के बावजूद लोगों ने कहा, जब तक सड़क नहीं बनेगी, वोट नहीं डालेंगे.

 

Last Updated: Nov 06, 2025, 12:21 PM IST

सड़क नहीं तो वोट नहीं... दरभंगा के सुघराइन गांव में नहीं पड़ा एक भी मतदान; नाराज ग्रामीणों ने किया बवाल!

No road no vote: बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण में जहां पूरे राज्य में मतदान का जोश दिख रहा है, वहीं दरभंगा जिले के कुशेश्वरस्थान विधानसभा क्षेत्र के सुघराइन गांव में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है.  यहां के लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ पूरे मतदान का बहिष्कार कर दिया है. दरअसल, सुघराइन पंचायत के ग्रामीण कई सालों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है. गांव से बाहर निकलने का रास्ता खराब होने के कारण लोगों को बारिश में कीचड़ और गड्ढों से होकर गुजरना पड़ता है. इसी लंबे समय से चली आ रही उपेक्षा के विरोध में लोगों ने एकजुट होकर मतदान नहीं करने का फैसला लिया है. 

ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सड़क नहीं बनेगी, तब तक वोट भी नहीं डालेंगे. बूथ संख्या 284, 285, 286 और 287 पर एक भी वोट नहीं पड़ा है. मतदान केंद्र पूरी तरह खाली पड़े रहे, ग्रामीणों ने कहा कि हर बार नेता वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वादे हवा में उड़ जाते हैं. 

उमेश शाह ने बताया कि क्या है परेशानी
स्थानीय ग्रामीण उमेश शाह ने बताया कि, "हम लोग कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, अब हम तब तक वोट नहीं देंगे जब तक सड़क नहीं बनेगी." वहीं, रीता देवी, जो गांव की महिला मतदाता हैं, ने कहा, "बरसात में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बीमार लोगों को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो जाता है, ऐसे में हम वोट क्यों दें हीं क्यों?"

ग्रामीणों के इस बहिष्कार की खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आया. सीओ गोपाल पासवान, बीडीओ प्रभा शंकर मिश्रा और जीविका की बीपीएम अन्नू कुमारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की है. उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि समस्या का समाधान जल्द निकाला जाएगा और उनकी मांगें जिला प्रशासन तक पहुंचाई जाएंगी. 

फिलहाल ग्रामीणों ने साफ कहा है कि जब तक सड़क निर्माण की ठोस घोषणा नहीं होती, वे वोट नहीं डालेंगे. यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि लोकतंत्र में सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों और हक की आवाज उठाना भी उतना ही जरूरी है. 

