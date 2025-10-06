Bihar Chunav 2025 Date: पहले चरण में पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर सहित इन जिलों में होगा मतदान? दूसरे चरण यहां होगी वोटिंग

Bihar Chunav 2025 Full Schedule: चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा कर दी है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को बताया कि इस बार राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर मतदान दो चरणों में होगा. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी. चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. आयोग ने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने की पूरी तैयारी कर ली गई है.

पहले चरण में इन जिलों में मतदान

पहले चरण में 18 जिलों की सीटों पर मतदान होगा. इनमें बक्सर, भोजपुर, पटना, नालन्दा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान और गोपालगंज जिले शामिल हैं. इन जिलों को चुनावी दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है.

दूसरे चरण में इन जिलों में होगी वोटिंग

दूसरे चरण में बिहार के बॉर्डर वाले जिलों को रखा गया है. यूपी से जुड़े जिलों में पहले चरण में ही मतदान होगा. दूसरे चरण में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर.

