Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2950290
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025 Date: पहले चरण में पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर सहित इन जिलों में होगा मतदान? दूसरे चरण यहां होगी वोटिंग

Bihar Chunav 2025 Full Schedule: बिहार में इस बार दो चरणों में चुनाव होंगे. पहले फेज का मतदान 6 नवंबर को होगा और दूसरे फेज में 11 नवंबर को वोटिंग होगी. 14 नवंबर को नतीजे आएंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इस बार कुल 7.43 करोड़ मतदाता चुनाव में हिस्सा लेंगे.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 06, 2025, 05:24 PM IST

Trending Photos

बिहार विधानसभा चुनाव 2025
बिहार विधानसभा चुनाव 2025

Bihar Chunav 2025 Full Schedule: चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा कर दी है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को बताया कि इस बार राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर मतदान दो चरणों में होगा. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी. चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. आयोग ने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने की पूरी तैयारी कर ली गई है.

पहले चरण में इन जिलों में मतदान

पहले चरण में 18 जिलों की सीटों पर मतदान होगा. इनमें बक्सर, भोजपुर, पटना, नालन्दा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान और गोपालगंज जिले शामिल हैं. इन जिलों को चुनावी दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav 2025 Dates Live: 6 नवंबर को 121 सीटों और 11 नवंबर को 122 सीटों पर होगा मतदान, 14 नवंबर को आएगा रिजल्ट

दूसरे चरण में इन जिलों में होगी वोटिंग

दूसरे चरण में बिहार के बॉर्डर वाले जिलों को रखा गया है. यूपी से जुड़े जिलों में पहले चरण में ही मतदान होगा. दूसरे चरण में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar Election 2025first phasesecond phase

Trending news

bihar chunav 2025
पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका और जमुई में मतदान का डेट यहां जानें
bihar chunav 2025
पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सीतामढी, मधुबनी, सुपौल, अररिया में 6 नवंबर को वोट
bihar chunav 2025
बेगूसराय, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, सीवान और गोपालगंज में जानें कब होगा मतदान
bihar chunav 2025
बक्सर, पटना, नालन्दा, शेखपुरा, लखीसराय और भोजपुर में 6 नवंबर को पड़ेंगे वोट
bihar chunav 2025
मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, दरभंगा और समस्तीपुर में 6 नवंबर को होंगे मतदान
Bihar Election 2025
पहले चरण में पटना, मुजफ्फरपुर सहित इन जिलों में होगा मतदान? दूसरे चरण यहां वोटिंग
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: 6 और 11 नवंबर, दो फेज में होंगे, 14 को आएगा रिजल्ट
bihar chunav 2025
'दुर्भाग्य है कि इलेक्शन कमीशन अभी भी...', बिहार चुनाव से पहले EC पर कांग्रेस का वार
Aam Aadmi Party
Bihar Chunav 2025: आम आदमी पार्टी ने जारी की पहली सूची, 11 प्रत्याशियों के नाम घोषित
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव कार्यक्रम की घोषणा बस थोड़ी देर में, सभी दलों ने कहा- हम तैयार हैं
;