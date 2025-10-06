Bihar Chunav 2025 Date: दूसरे चरण में इन 122 सीटों पर डाले जाएंगे वोट, एक क्लिक में जानें आपके विधानसभा में कब है वोटिंग

Bihar Chunav 2025 Schedule: इस बार दो चरणों में चुनाव होंगे. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी. वहीं चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. दूसरे चरण में 20 जिलों की कुल 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे.
Bihar Chunav 2025 Second Phase Pollling: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है. इस बार राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर मतदान दो चरणों में होगा. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी. वहीं चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रतिबद्धता जताई है. इस स्टोरी में हम आपको उन 122 सीटों की जानकारी देने वाले हैं, जहां दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे.
1- पश्चिम चंपारण
वाल्मीकिनगर
रामनगर
नरकटियागंज
बगहाविधानसभा
लौरिया
नौतन
चनपटिया
बेतिया
सिकटा
रक्सौल
सुगौली
नरकटिया
2- पूर्वी चंपारण
हरसिद्धि
गोविन्दगंज
केसरिया
कल्याणपुर
पिपरा
मधुबन
मोतिहारी
चिरैया
ढाका
3- शिवह
शिवहर
4- सीतामढ़ी
रीगा
बथनाहा
परिहार
सुरसन्ड
बाजपट्टी
सीतामढ़ी
रून्नीसैदपुर
बेलसंड
5- मधुबनी
बेनीपट्टी
खजौली
बाबूबरही
बिस्फी
मधुबनी
राजनगर
झंझारपुर
फुलपरास
लौकहा
6- सुपौल
निर्मली
पिपरा
सुपौल
त्रिवेणीगंज
छातापुर
7- अररिया
नरपतगंज
रानीगंज
फारबिसगंज
अररिया
जोकीहाट
सिकटी
8- किशनगंज
बहादुरगंज
ठाकुरगंज
किशनगंज
कोचाधामन
9- पूर्णिया
अमौर
बायसी
कसबा
बनमनखी
रूपौली
धमदाहा
पूर्णिया
10- कटिहार
कटिहार
कदवा
बलरामपुर
प्राणपुर
मनिहारी
बरारी
कोढ़ा
11- भागलपुर
बिहपुर
गोपालपुर
पीरपैंती
कहलगांव
भागलपुर
सुल्तानगंज
नाथनगर
12- बांका
अमरपुर
धौरैया
बांका
कटोरिया
बेलहर
13- कैमूर
रामगढ़
मोहनियां
भभुआ
चैनपुर
14- रोहतास
चेनारी
सासाराम
करगहर
दिनारा
नोखा
डिहरी
काराकाट
15- अरवल
अरवल
कुर्था
16- जहानाबाद
जहानाबाद
घोसी
मखदुमपुर
17- औरंगाबाद
गोह
ओबरा
नवीनगर
कुटुम्बा
औरंगाबाद
राफीगंज
18- गया
गुरूआ
शेरघाटी
इमामगंज
बाराचट्टी
बोध गया
गया टाऊन
टिकारी
बेलागंज
अतरी
वजीरगंज
19- नवादा
रजौली
हिसुआ
नवादा
गोबिन्दपुर
वारसलीगंज
20- जमुई
सिकन्दरा
जमुई
झाझा
चकाई