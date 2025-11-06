Advertisement
जानिए आपका वोट कहां और कैसे रखा जाता है, क्या होता है स्ट्रॉन्ग रूम के भीतर; EVM की सुरक्षा के अंदर की पूरी कहानी

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग अब भी जारी है. मतदाता वोट भी दे रहे हैं. अब सबसे बड़ा सवाल है कि आपका वोट कहां रखा जाता है और उसकी सुरक्षा कैसे होती है? आइए आज हम आपको स्ट्रॉन्ग रूम से लेकर काउंटिंग तक EVM की पूरी ABCD बताने वाले हैं.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Nov 06, 2025, 04:38 PM IST

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग लगातार जारी है. मतदाता अपने-अपने बूथ पर वोट डालने पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या आपके मन में कभी ख्याल आया है कि चुनाव खत्म होने के बाद EVM मशीनें कहां रखी जाती हैं, उनकी सुरक्षा कौन करता है? अगर ‘सील’ टूट जाए तो क्या होता है? ये वो बातें हैं जो हर वोट करने वाले के मन में आती हैं. बिहार चुनाव के मौके पर हम बता रहे हैं कि आपका वोट कैसे सुरक्षित रखा जाता है.

कहां रखी जाती है EVM मशीन?
वोटिंग खत्म होने के बाद सभी EVM मशीनों को एक खास जगह पर रखा जाता है. इसे स्ट्रॉन्ग रूम (Strong Room) कहा जाता है. यह जगह पूरी तरह से सुरक्षित होती है. बिना अनुमति यहां पर कोई नहीं जा सकता है. यहां तक कि अधिकारी को भी अंदर जाने से पहले चुनाव आयोग से इजाजत लेनी पड़ती है. गिनती के दिन ही कुछ लोगों को अंदर जाने की इजाजत होती है.

तीन लेयर की सुरक्षा
स्ट्रॉन्ग रूम किसी निजी जगह या प्राइवेट बिल्डिंग में नहीं बनाया जा सकता है. यह हमेशा सरकारी इमारत में ही होता है. बता दें कि यहां तीन लेवल की सुरक्षा होती है. पहली परत पर पैरामिलिट्री फोर्स, दूसरी परत पर राज्य पुलिस और तीसरी परत स्थानीय प्रशासन की निगरानी में रहती है.
बता दें कि जरूरत पड़ने पर सुरक्षा की जिम्मेदारी CRPF या BSF जैसी सेंट्रल फोर्सेस को भी दी जा सकती है.

CCTV और 24 घंटे मॉनिटरिंग
स्ट्रॉन्ग रूम का पूरा इलाका CCTV कैमरों से कवर किया जाता है. अधिकारी और उम्मीदवार दोनों CCTV फुटेज देख सकते हैं. हर आने-जाने वाले इंसान का नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाता है. वहीं यहां कि बिजली 24 घंटे चालू रहती है, ताकि कोई भी कोना अंधेरे में न रहे.

काउंटिंग से पहले क्या होता है?
गिनती के दिन, स्ट्रॉन्ग रूम दो घंटे पहले खोला जाता है. इस दौरान पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी होती है. फिर मशीनों को काउंटिंग सेंटर तक पुलिस सुरक्षा में ले जाया जाता है.

बता दें कि चुनाव खत्म होने के बाद EVM का डेटा एक साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है. अगर कोई विवाद होता है, तो कोर्ट के आदेश के बाद मशीनें तब तक रखी जाती हैं जब तक केस खत्म न हो जाए.

