भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर दो हजार मतदाताओं ने किया वोट बहिष्कार; फतुहा में ग्रामीणों का हंगामा

Bihar chunav 2025: पटना के फतुहा विधानसभा क्षेत्र के निजामपुर गांव में दो हजार मतदाताओं ने भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार किया है. 

 

Edited By:  harsh singh|Reported By: Zee Hindustan Web Team|Last Updated: Nov 06, 2025, 04:13 PM IST

Fatuha Nizampur vote boycott case: पटना जिला के फतुहा विधानसभा क्षेत्र से आज एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां निजामपुर गांव के लोगों ने मतदान के दिन ही वोट डालने से इंकार कर दिया है. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वे वोट नहीं डालेंगे. इस फैसले के बाद बूथ संख्या 165 और 166 के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए और जोरदार विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं.

मंदिर की जमीन पर जबरन कब्जा
ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के कुछ भू-माफिया लोग मंदिर की जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं. कई बार प्रशासन को शिकायत दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि विरोध करने वालों को डराया और धमकाया जाता है, यहां तक कि गांव की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है. इन सब कारणों से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है.

बेटियों को करते हैं परेशान
एक ग्रामीण ने बताया, "हमारे धर्मस्थल पर कब्जा हो रहा है, हमारी बेटियों को परेशान किया जा रहा है, तो हम वोट क्यों दें?" इस बयान ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया है. गांव के लगभग दो हजार मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार कर दिया और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है.

ग्रामीणों की बात
जैसे ही यह खबर फैली, मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए है. अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग अपनी मांगों पर डटे रहे. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक मंदिर की जमीन को भू-माफियाओं से मुक्त नहीं कराया जाता और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक वे वोट नहीं डालेंगे.

फिलहाल पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की है और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच की जाएगी. लेकिन गांव के लोगों का गुस्सा कम होता नहीं दिख रहा है. चुनाव के दिन इस तरह का विरोध प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बन गया है.

निजामपुर के ग्रामीणों का यह कदम इस बात की ओर इशारा करता है कि अब लोग सिर्फ वोट देने नहीं, बल्कि न्याय की उम्मीद में अपनी आवाज बुलंद करने भी तैयार हैं.

