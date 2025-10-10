Bihar Chunav 2025: पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन आज से शुरू, 06 नवंबर को डाले जाएंगे वोट

Bihar Chunav 2025 First Phase Nomination: बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया आज (शुक्रवार, 10 अक्टूबर) से शुरू हो गई है. पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा. इनमें गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, खगड़िया, बेगुसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर जिले की विधानसभा सीटें शामिल हैं. नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है और 17 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे. वहीं 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 20 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे.

NDA-महागठबंधन में कांटे की टक्कर

पहले चरण में जिन 121 सीटों पर मतदान होना है, वहां एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है. मौजूदा वक्त में इन 121 सीटों में से 62 सीटों पर एनडीए का कब्जा है, जबकि महागठबंधन के खाते में 59 सीटें हैं. 2020 के चुनाव में इन 121 सीटों में से राजद ने सबसे ज्यादा 41 सीटों पर सीट हासिल की थी. इसके बाद बीजेपी के खाते में 32 सीटें आई थीं. कांग्रेस का एक विधायक भी बीजेपी के साथ आ गया था. जेडीयू के पास यहां 24 सीटें हैं. लोजपा से जीते राजकुमार सिंह के आने से जेडीयू विधायकों की संख्या 25 हो गई थी. वीआईपी के चार विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे. कांग्रेस के 8, भाकपा (माले) की 7, सीपीआई और सीपीएम के पास दो-दो सीटें हैं.

पहले चरण की VVIP सीटें

पहले चरण में कई ऐसी सीटें भी शामिल हैं, जो VVIP सीटों में आती हैं. इनमें सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, वैशाली, बेगुसराय, खगड़िया, नालंदा और पटना साहिब जैसी सीटें सुर्खियों में रहेंगी. कुछ आरक्षित सीटें भी इसमें शामिल हैं, जैसे सिंहेश्वर (SC), सोनबरसा (SC), बखरी (SC), राजगीर (SC), फुलवारी (SC), मसौढ़ी (SC) और अगिआंव (SC). राजनीतिक पार्टियों के लिए यह चरण इसलिए भी अहम है क्योंकि यह उत्तर बिहार से लेकर मगध और भोजपुर तक फैले क्षेत्रों में जनमत की दिशा तय कर सकता है.

