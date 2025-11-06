NDA प्रत्याशी श्रवण कुमार ने डाला वोट, खेसारी लाल यादव पर किया पलटवार! बोले- “नाचने गाने वालों से नहीं, विकास ज्ञान और शिक्षा से होगा”

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को सुबह 7 बजे शुरू हो चुका है. सभी नेता और लोग अपने बूथ पर मतदान करने पहुंच रहे है. इस बीच बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री एवं एनडीए प्रत्याशी श्रवण कुमार ने आज अपने परिवार संग पैतृक गांव बेन के बूथ संख्या 271 पर मतदान किया. मतदान के बाद उन्होंने बिहार में 90 से 99 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया, साथ ही उन्होंने खेसारी लाल यादव पर पलटवार करते हुए जमकर निशाना साधा.

मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि इस बार महागठबंधन का सुपड़ा पूरी तरह साफ होने वाला है. उन्होंने आगे कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार में शिक्षा और विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं.

खेसारी लाल यादव के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा, जो लोग राम मंदिर को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है. नाचने-गाने वाले कभी कलेक्टर नहीं बनते है. मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा आस्था के केंद्र हैं किसी को भी दूसरों की आस्था पर चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं है.

श्रवण कुमार ने आगे कहा कि जब एनडीए की सरकार बनी तो बिहार में 23,000 विद्यालय खोले गए है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालय और खेल अकादमी स्थापित की गई हैं. उन्होंने गर्व से बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्जीवन भी एनडीए सरकार की ही देन है.

तंज कसते हुए NDA प्रत्याशी श्रवण कुमार कहा कि अगर खेसारी लाल यादव के हिसाब से सभी नाचने गाने वाले बन जाए तो बिहार और तरक्की करेगा. असली विकास ज्ञान और अध्यात्म से होता है, न कि नाच-गाने से.

ऋषिकेश संवाददाता नालंदा

