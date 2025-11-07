Bihar Chunav 2025:पहले फेज की वोटिंग ने साफ किया रास्ता, NDA की जीत तय: ब्रजेश पाठक

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव के लिए पहले चरण की हुई बंपर वोटिंग पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खुशी जाहिर की. यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि प्रदेश में एनडीए प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगा. डिप्टी सीएम ने पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज भी बिहार की जनता पूर्व सरकारों के जंगलराज को याद कर डर जाती है, इसीलिए बिहार में जंगलराज की वापसी नहीं हो सकती है. बिहार की जनता ने -विकास के लिए एनडीए के पक्ष में वोट किया है.

ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हताश हैं. उनके पास कहने को कुछ नहीं है. वे बड़े घर के लोग हैं, उन्हें जमीनी हकीकत की कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने बिहार के विकास पर कहा कि बिहार के युवा राष्ट्र के साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गरीबों को पक्का मकान, बिजली, पानी की सुविधा, पांच लाख रुपए तक की आयुष्मान योजना और 10 हजार रुपए की सहायता मिल रही है. महागठबंधन वालों को यह सब बुरा लग रहा है, क्योंकि उनकी जमीन खिसक चुकी है.

उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा कार्य किया है. मैं उन्हें बधाई देता हूं. आने वाले दिनों में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है.

उन्होंने राजद नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि आज के नेता वही कार्य कर रहे हैं जो उनके मुखिया अपने कार्यकाल में करते थे, लेकिन बिहार की जनता अब उन्हें मौका नहीं देगी. बिहार की जनता एनडीए के साथ चलेगी. बता दें कि बिहार में 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा और 14 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा.

