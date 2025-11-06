बिहार चुनाव में स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं ने किया मतदान; बोले-राज्य में ‘बदलाव की बयार’

Bihar Chunav 2025: पटना के एक बूथ पर पहली बार वोट देने वाली शीतल ने मतदान केंद्र से बाहर आते हुए आईएएनएस से कहा, "हां, यह मेरा पहला वोट है और वोट डालकर बहुत अच्छा लग रहा है. यह मेरे लिए गर्व का पल है." सारण में पहली बार मतदान करने आए एक युवा मतदाता ने कहा कि वे इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. उन्होंने बताया, "पहले थोड़ा नर्वस था कि प्रक्रिया कैसे होगी, लेकिन वोट डालने के बाद बहुत गर्व महसूस हुआ. मैं चाहता हूं कि बिहार के नेता शिक्षा और विकास पर ज्यादा ध्यान दें. बाहर के राज्यों में बिहार को अक्सर गलत नजर से देखा जाता है. अब इसे बदलना चाहिए.

शेखपुरा में पहली बार वोट डालने पहुंचे एक युवा मतदाता ने कहा, "यह मेरा पहला अनुभव है और काफी अच्छा लगा. मैंने इस उम्मीद में वोट किया है कि आने वाले समय में सही मायने में विकास होगा. शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में सुधार बहुत जरूरी है."

एक अन्य मतदाता ने स्थानीय चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, "यहां बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है. शिक्षा व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए. अगर नेता स्थानीय विकास पर ध्यान दें और रोजगार के अवसर बढ़ाएं तो लोगों को बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा."

मतदान के दौरान एक और युवा मतदाता ने कहा, "बिहार में बदलाव हो, नई सरकार बने. रोजगार और विकास आए. यहां रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है." सीतामढ़ी की मतदाता इश्रत ने शिक्षा व्यवस्था की कमियों का मुद्दा उठाते हुए कहा, "सबसे बड़ी समस्या शिक्षा है. सरकारी स्कूलों में पढ़ाई सही से नहीं होती है. किताबें मिल जाती हैं, लेकिन क्लासेज अक्सर नहीं लगती हैं." मुजफ्फरपुर की पहली बार वोट देने वाली अमीदा ने कहा कि उन्होंने बिहार के विकास के लिए मतदान किया है.

