Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2988471
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025:शांति व विकास चाहिए तो एनडीए को जिताएं: गिरिराज सिंह

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव में बयानबाजी तेज हो गई है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि ‘जंगलराज’ और ‘गजवा-ए-हिंद’ की वापसी रोकने के लिए शांति और सद्भाव चाहने वाले लोग एनडीए को वोट दें. उन्होंने कहा कि जनता विकास के मुद्दे पर एनडीए के साथ है और विपक्ष झूठे वादों से मतदाताओं को गुमराह कर रहा है. शशि थरूर के वंशवाद बयान पर भी उन्होंने तंज कसा.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 04, 2025, 06:22 PM IST

Trending Photos

Bihar Chunav 2025:शांति व विकास चाहिए तो एनडीए को जिताएं: गिरिराज सिंह
Bihar Chunav 2025:शांति व विकास चाहिए तो एनडीए को जिताएं: गिरिराज सिंह

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है, जैसे-जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी बयानबाजियां तेज होती जा रही हैं. इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर प्रदेश में शांति और सुरक्षा चाहिए तो उसके लिए एनडीए को जीताना होगा. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को कहा, 'मैं बेगूसराय की जनता से शांति और सद्भाव के लिए एनडीए को वोट देने की अपील करता हूं, ताकि 'जंगलराज' और 'गजवा-ए-हिंद' के एजेंडे की वापसी न हो. शांति और विकास को बढ़ावा मिलता रहे. मैं बुद्धिजीवियों से लेकर गरीबों और मजदूरों तक, सभी से अपील करता हूं कि वोट डालने से एक रात पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें.

उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार लगातार विकास कर रही है. यह बात जनता को भी पता चल गई है, लेकिन विपक्ष के लोग जनता से झूठा वादा करके उनको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली है. जनता ने पूरा मन बना लिया है कि फिर से एनडीए को ही सत्ता में वापस लाना है, जिससे बिहार विकसित हो सके.

ये भी पढ़ें: स्वाभिमान और सम्मान के साथ बिहार का भविष्य बनाएं: स्मृति ईरानी

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस सांसद शशि थरूर के वंशवादी राजनीति वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'शशि थरूर को बहुत दिनों बाद वंशवादी राजनीति याद आई है. शायद उनकी बात खड़गे तक पहुंच जाए, ताकि वह भी गुलामी से मुक्त होकर वंशवादी शासन के खिलाफ खड़े हो सकें.'

बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक लेख में लिखा था कि वंशवाद सिर्फ कांग्रेस में नहीं, बल्कि लगभग हर राजनीतिक दल में मौजूद है. उन्होंने लेख में कहा था कि जब राजनीतिक शक्ति वंश के आधार पर तय होती है, न कि योग्यता, प्रतिबद्धता या जनसंपर्क से, तो शासन की गुणवत्ता प्रभावित होती है. थरूर ने यह भी लिखा कि नेहरू-गांधी परिवार, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का प्रभाव भारत की आजादी और लोकतंत्र के इतिहास से जुड़ा हुआ है. लेकिन इसी ने यह विचार भी मजबूत किया कि नेतृत्व किसी का जन्मसिद्ध अधिकार हो सकता है, और यह सोच आज सभी पार्टियों और राज्यों तक फैल गई है.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Giriraj Singh

Trending news

bihar election live
सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर बोला तीखा हमला, कर दिया अतिपिछड़ों को लेकर बड़ा वादा
cm yogi
दरभंगा में CM योगी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, 'बुलडोजर बाबा जिंदाबाद' के लगे नारे
bihar goverment job
BPSC ने इन बड़े एग्जाम के जारी कर दिए रिजल्ट, इस लिंक से देख सकते है आप अपना नाम
Jan Suraaj Party
X फैक्टर होने का दावा कर रहे Jan Suraaj-AIMIM, जानिए सर्वे में कितनी सीटें मिल रहीं
bihar chunav 2025
भाई से बगावत, पार्टी से नाराजगी! तेज प्रताप बोले- “RSS से मिले हैं पैसे
Smriti Irani
स्वाभिमान और सम्मान के साथ बिहार का भविष्य बनाएं: स्मृति ईरानी
bihar chunav 2025
IANS-मैटराइज सर्वे में NDA की वापसी तय, भाजपा को मिल सकती हैं 80 से ज्यादा सीटें
# Bihar news
अश्विनी कुमार चौबे ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट दरवाजा, एलएन मिश्रा केस जांच की मांग
Bihar Election 2025
समस्तीपुर में जनसुराज प्रत्याशी डॉ. मनोज की आंखों से छलके आंसू
Himanta Biswa Sarma
'...ओसामा बिन लादेन भी चुनाव लड़ रहा', सीवान में हिमंत बिस्वा सरमा का तीखा हमला