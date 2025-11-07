Bihar Chunav 2025: उम्मीद है लोग अगले चरण में भी ऐसे ही वोट देने निकलेंगे: नीतीश कुमार

Bihar Chunav 2025: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान के बाद राज्य की जनता का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने बिहार के लोगों से आग्रह किया कि 11 नवंबर को दूसरे चरण में भी इसी उत्साह के साथ मतदान करें. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मतदान के अगले दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान के लिए बिहार के लोगों का हृदय से धन्यवाद. पिछले सालों में बिहार ने अभूतपूर्व तरक्की की है. अब समय बिहार को सबसे ज्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने का है. लोकतंत्र में मतदान सिर्फ हमारा अधिकार ही नहीं, दायित्व भी है.'

उन्होंने आगे लिखा, 'बिहार के लोगों से आग्रह है कि आने वाली 11 तारीख को दूसरे चरण में भी इसी उत्साह के साथ मतदान करें, ताकि बिहार और आगे बढ़े. सबका सम्मान हो, सबका विकास हो.' बिहार में गुरुवार को 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हुई. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण गुरुवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और रिकॉर्ड 64.69 प्रतिशत मतदान हुआ, जो राज्य के चुनावी इतिहास में सर्वाधिक है.

निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, पहले चरण में शामिल 18 जिलों में से मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक 71.41 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. इस आंकड़े के मुताबिक, समस्तीपुर (71.22 प्रतिशत), मधेपुरा (69.03 प्रतिशत), बेगूसराय (69.58 प्रतिशत), सहरसा (69.16 प्रतिशत), वैशाली (67.68 प्रतिशत), खगड़िया (67.65 प्रतिशत) और गोपालगंज (66.58 प्रतिशत) में भी मतदान उत्साहजनक रहा.

वहीं, अपेक्षाकृत कम मतदान पटना (58.40 प्रतिशत), भोजपुर (58.91 प्रतिशत), नालंदा (59.33 प्रतिशत) और सीवान (60.54 प्रतिशत) में दर्ज किया गया. 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 3,75,13,302 मतदाता थे, जिनमें 1,98,35,325 पुरुष, 1,76,77,219 महिलाएं और 758 तृतीय लिंग मतदाता शामिल थे. राज्य भर में कुल 45,341 मतदान केंद्र बनाए गए, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 36,733 और शहरी क्षेत्रों में 8608 केंद्र शामिल थे.

