Bihar Chunav 2025: चिराग पासवान, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव ने अपने अपने गोल शिफ्ट किए हैं. पिछले चुनाव में चिराग अकेले थे तो मुकेश सहनी एनडीए में थे. उपेंद्र कुशवाहा बसपा के साथ थे तो पप्पू यादव अपनी पार्टी को लड़ा रहे थे.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Oct 06, 2025, 03:31 PM IST

Bihar Chunav 2025: पांच साल में कितना बदल गया बिहार का दलीय गणित?

Bihar Chunav 2025: भारत निर्वाचन आयोग सोमवार शाम 4 बजे बिहार विधानसभा चुनाव, 2025 के लिए तारीखों का ऐलान करेगा. इसके बाद बिहार में सियासी चहलपहल तेज हो जाएगी. इस बार के चुनाव में कई नई पार्टियां भी अपना भाग्य आजमा रही हैं. कई चेहरे इधर से उधर हुए हैं तो कुछ ने गठबंधन को बदल लिया है. ऐसे में आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि पिछले 5 साल में बिहार का दलीय गणित या गठबंधन का गणित कितना बदल गया है. 

READ ALSO: एक ही कार्यकाल में 2 बार गिरी और 3 बार बनी सरकार, नीतीश ने शपथ लेने का रिकॉर्ड तोड़ा

चिराग और उपेंद्र एनडीए में लौटे तो मुकेश सहनी बाहर हुए

शुरुआत करते हैं एनडीए से. एनडीए में भाजपा, जेडीयू, हम, लोजपा आर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल हैं. पिछली बार भाजपा, जेडीयू और हम तो साथ में थे, लेकिन लोजपा अलग होकर चुनाव मैदान में गई थी. चिराग पासवान की पार्टी ने 138 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे. हालांकि उनका केवल एक प्रत्याशी ही जीत हासिल कर पाया था. वो भी बाद में जेडीयू में शामिल हो गया था. 

उपेंद्र कुशवाहा भी पिछली बार एनडीए के साथ नहीं थे. उनकी पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनाव के लिए बसपा से गठबंधन किया था, लेकिन उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हुई थी. तब उनकी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी होता था. 

एनडीए में तब मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी थी, जो अब राजद के साथ मिलकर महागठबंधन को मजबूत बनाने में जुटी है. विकासशील इंसान पार्टी के 4 विधायक जीते भी थे.

महागठबंधन में आ गए सहनी और पारस

अब बात करते हैं महागठबंधन की. पिछली बार राजद और वीआईपी के बीच डील होते होते रह गई थी और पटना में एक होटल के बाहर बहुत ड्रामा हुआ था. उसके बाद वीआईपी एनडीए में चली गई थी, लेकिन उसके विधायक जब भाजपा में चले गए तब लोकसभा चुनाव से पहले मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हो गए. विधानसभा चुनाव के मौके पर भी वे महागठंधन में ही हैं और डिप्टी सीएम बनने के लिए जोर लगाए हुए हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव, 2020 के बाद लोजपा में बड़ा विभाजन हुआ था. चिराग पासवान को छोड़कर पार्टी के सभी 5 सांसदों ने अलग गुट बना लिया था, जिसे बाद में चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय लोक जनतांत्रिक पार्टी नाम दे दिया. रालोजपा पहले एनडीए का हिस्सा थी और उसके नेता पशुपति कुमार पारस मोदी सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पशुपति कुमार पारस के सामने राज्यपाल बनने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया. लोकसभा चुनाव के बाद पशुपति कुमार पारस ने एनडीए से नाता तोड़ लिया और महागठबंधन के खेमे में चले गए.

READ ALSO: Bihar Chunav 2025: NDA या INDIA, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कौन कितना तैयार?

जन अधिकार पार्टी का विलय

लोकसभा चुनाव, 2024 से पहले पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था और खुद भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे. उनकी पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा थी, लेकिन लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने वहां से बीमा भारती को उतार दिया था. इसके बाद पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव में उतरने का ऐलान किया और बड़ी जीत हासिल की. उसके बाद से पप्पू यादव कांग्रेस की ओर से बैटिंग करते नजर आते हैं. इस तरह वे भी इस बार महागठबंधन खेमे में नजर आएंगे.

