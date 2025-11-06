बिहार चुनाव में दुनिया की नजर! दक्षिण अफ्रीका और कोलंबिया के प्रतिनिधि बने भारतीय चुनाव व्यवस्था के गवाह

Bihar Chunav 2025: भारत निर्वाचन आयोग के International Election Visitor Programme के तहत कई देशों के अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि बिहार आए हुए हैं, जिससे वे यहां के चुनाव और मतदान प्रक्रिया को नजदीक से देख और समझ सकें. ये प्रतिनिधि नालंदा, मुजफ्फरपुर, सारण जैसे जिलों में पहुंचे और मतदान केंद्रों पर गए.

अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों का एक दल सबसे पहले नालंदा जिला पहुंचा. वहां पर उन्होंने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से बातचीत भी की. उन्होंने देखा कि कैसे ग्रामीण इलाकों में भी मतदाता उत्साह के साथ वोट डालने पहुंच रहे हैं.

इसके बाद ये ग्रुप मुजफ्फरपुर गया और वहां स्थानीय प्रशासन और निर्वाचन अधिकारियों ने उन्हें पूरे चुनावी प्रबंधन की जानकारी दी. प्रतिनिधियों ने कहा कि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में इतनी ट्रांसपेरिंसी के साथ चुनाव को देखना एक प्रेरणादायक अनुभव है.

दक्षिण अफ्रीका से आए प्रतिनिधियों का समूह सोनपुर (सारण) में पहुंचा. वहां उन्होंने मतदान केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के इस्तेमाल को देखा. उन्होंने कहा कि भारत में चुनाव प्रक्रिया बहुत व्यवस्थित और तकनीकी रूप से एडवांस है. पटना में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी ने सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों से मुलाकात की और बिहार में चुनाव प्रबंधन की पारदर्शी व्यवस्था के बारे में उन्हें सब बताया.

बता दें कि कोलंबिया से आए एक प्रतिनिधि ने कहा कि “भारत में लोकतंत्र की गहराई और मतदाताओं की भागीदारी देखकर हम बेहद प्रभावित हैं. इतनी बड़ी आबादी के बावजूद चुनाव का सुचारू संचालन अद्भुत है.”

