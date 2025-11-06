जीतन राम मांझी का आह्वान! बिहार में वोट डालिए NDA के लिए; कांग्रेस-राजद पर हमला

Jeetan Ram Manjhi NDA vote appeal: बिहार विधानसभा चुनाव में गुरुवार को प्रथम चरण के लिए मतदान जारी है. प्रथम चरण में राज्य की 121 सीटों के लिए मतदान होना है. इस बीच केंद्रीय मंत्री और 'हम' के संस्थापक जीतन राम मांझी ने मतदाताओं से जंगलराज के खिलाफ एनडीए के पक्ष में वोट डालने की अपील की है. केंद्रीय मंत्री और हम के संस्थापक जीतन राम मांझी कहते हैं कि नीतीश कुमार निष्पक्षता से प्रशासन चला रहे हैं और विकास हो रहा है. पहले, जब हम इस क्षेत्र में रहते थे, तो दिन में केवल 6-7 घंटे बिजली उपलब्ध होती थी. आज, बिहार को बिजली 23-24 घंटे उपलब्ध रहती है.

​केंद्रीय मंत्री मांझी ेने किया नितीश का गुणगान

केंद्रीय मंत्री मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में सड़कों का जाल बिछा दिया है. पहले गया से पटना 4-5 घंटों में जाते थे और अब सवा घंटे में पहुंच जाते हैं, स्कूल में शिक्षक पहुंच रहे हैं. स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतरीन काम हुआ है, अस्पतालों की संख्या बढ़ी है. उन्होंने कहा कि यह सब दर्शाता है कि बिहार में सुशासन है. यह सुशासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से है. इसलिए हम मतदाताओं से आग्रह करेंगे कि आप एनडीए के पक्ष में मतदान करें.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस-राजद के शासनकाल में बिहार जिस तरह से जंगलराज और माफिया राज की भेंट चढ़ गया था, राज्य की जनता अभी उसको भूली नहीं है. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास की सीढ़ियां चढ़ी हैं. इसलिए हम मतदाताओं से एनडीए के पक्ष में वोट डालने की अपील करते हैं.

केंद्रीय मंत्री और हम के संस्थापक जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में किसी भी तरह का कोई जातीय दंगा या धार्मिक अशांति नहीं हुई है. कानून-व्यवस्था के लिहाज से भी स्थिति नियंत्रण में रही है. मोकामा में एक घटना हुई, तब भी जरूरत पड़ने पर हमने अपने पक्ष के लोगों को जेल में डालने में कोई संकोच नहीं किया. नीतीश कुमार का मूल सिद्धांत है कि वे न तो किसी को फंसाते हैं और न ही किसी को गलत तरीके से बचाते हैं.

