Bihar Chunav 2025: NDA सीट बंटवारा फाइनल, मांझी की HAM और कुशवाहा की RLM को 6-6 सीटें, जानें संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट

Bihar election 2025: कई दिनों की बातचीत के बाद बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे पर समझौता हो गया है. बीजेपी और जेडीयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी. चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें, जबकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों को 6-6 सीटें मिली हैं. जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी.
Trending Photos
NDA Seat Sharing: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में आखिरकार सीटों के बंटवारे पर समझौता हो गया है. कई दौर की चर्चाओं और दिल्ली-पटना की लगातार बैठकों के बाद रविवार को यह फॉर्मूला तय हुआ. इस बार एनडीए में कोई “बड़ा भाई” नहीं होगा. बीजेपी और जेडीयू दोनों 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी. वहीं, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 29 सीटें, और जीतन राम मांझी तथा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों को 6-6 सीटें दी गई हैं. यह बंटवारा पिछली बार की तुलना में ज्यादा संतुलित माना जा रहा है.
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के प्रमुख जीतन राम मांझी को एनडीए में छह सीटों का हिस्सा मिला है. पार्टी ने इन सीटों पर अपने उम्मीदवार लगभग तय कर लिए हैं. सूत्रों के अनुसार, इमामगंज से दीपा मांझी, सिकंदरा से प्रफुल कुमार मांझी, टेकारी से अनिल कुमार, कुटुंबा से श्रवण भुइंया, बाराचट्टी से ज्योति देवी, और अतरी से रोमित कुमार को उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना है. माना जा रहा है कि मांझी की पार्टी उन इलाकों पर फोकस करेगी, जहां दलित और महादलित समुदाय की संख्या ज्यादा है.
राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को भी एनडीए फॉर्मूले में छह सीटें दी गई हैं. इनमें सासाराम, दिनारा, उजियारपुर, महुआ, बाजपट्टी और मधुबनी सीट शामिल हैं. सूत्रों के मुताबिक, पार्टी सासाराम से स्नेह लता, दिनारा से आलोक सिंह, उजियारपुर से प्रशांत पंकज, महुआ से एक युवा उम्मीदवार, बाजपट्टी से रामेश्वर महतो, और मधुबनी से माधव आनंद को उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है. कुशवाहा इस चुनाव में अपने कोर वोट बैंक यानी कोइरी-कुशवाहा समुदाय को सक्रिय करने पर जोर दे रहे हैं.
चुनाव आयोग की घोषणा के बाद 10 अक्टूबर से बिहार में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ऐसे में एनडीए ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. अब सभी की निगाहें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हैं, जहां बीजेपी, जेडीयू, लोजपा (रा), हम और रालोमो के उम्मीदवारों की पूरी सूची जारी की जाएगी. सूत्रों ने बताया कि सोमवार शाम 4 बजे दिल्ली में NDA के शीर्ष नेता संयुक्त रूप से उम्मीदवारों का एलान करेंगे. इस ऐलान के साथ ही बिहार का सियासी माहौल और गरमाने की उम्मीद है.
इस बार का सीट बंटवारा दिखाता है कि एनडीए ने छोटे दलों को साथ रखने के लिए राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश की है. भले ही मांझी और कुशवाहा की पार्टियों को सीमित सीटें मिली हों, लेकिन उनकी उपस्थिति कई सीटों पर समीकरण बदल सकती है. बीजेपी और जेडीयू दोनों दल उन्हें वोट ट्रांसफर कराने में अहम सहयोगी के रूप में देख रहे हैं.
ये भी पढ़ें- BJP केंद्रीय समिति की बैठक में क्या हुआ फाइनल? संभावित उम्मीदवारों की सूची सामने आया
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!