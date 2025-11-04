‘विरासत की लूट का दाग नहीं छूटता’, केशव मौर्य ने राहुल और तेजस्वी को बताया ‘लूट और जंगलराज का प्रतीक’

Bihar Chunav 2025: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और बिहार राज्य के चुनाव सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा है कि चुनाव के बाद तेजस्वी और राहुल में भाग-भागमभाग होड़ मचेगी. विरासत की लूट का दाग नहीं छूटता है, इसके पहले उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर छठी मां को लेकर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी न तो भारत माता को मानते हैं और न ही 'छठी मईया' को मानते हैं.

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि अपनी माता के सिवा राहुल गांधी न तो भारत माता को मानते हैं और न ही 'छठी मईया' को मानते हैं. अब ऐसी शख्सियत से भगवान देश को बचाए.

मौर्य ने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिकॉर्ड तोड़ गाली देने वाले गांधी परिवार व कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी, साथ ही जंगलराज के प्रतीक तेजस्वी यादव और लठैतवाद के प्रतीक अखिलेश यादव तीनों के लिए जनता ने तय कर रखा है कि विकसित भारत बनने तक देश के पीएम और यूपी व बिहार में सीएम का पद नसीब नहीं होने वाला है.

महागठबंधन के उपमुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी भी यकीनन नहीं कह सकते है कि, वह अपने समाज का वोट महागठबंधन को दिला पाएंगे, क्योंकि लालू की सरकार की लाठी की मार उनका समाज अभी तक भूला नहीं है.

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाला, अपराध करने वाला, माफियागिरी करने वाला, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, यही सुशासन है. ये नीतीश कुमार की सरकार है, वो करके दिखाएंगे. जानकारी के लिए बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरणों में हो रहा है. इसके लिए 6 और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, वहीं मतदान के दिन सरकारी छुट्टी की घोषणा की गई है. इसके अलावा चुनाव के परिणाम 14 नवंबर को घोषित होने वाले हैं.

