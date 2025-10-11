Bihar Chunav 2025: NDA सीट बंटवारे पर बोले सांसद राजीव प्रताप रूडी, कहा- जल्द बनेगी सहमति

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा जारी है. इस पर भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर मोटे तौर पर सहमति बन चुकी है. उन्होंने बताया कि "जब चार पार्टियां साथ आती हैं तो बातचीत लंबी चलना स्वाभाविक है, लेकिन सब कुछ बहुत जल्द तय हो जाएगा."

राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि चुनावी माहौल पूरी तरह बन चुका है और एनडीए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुका है. उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बहुमत से सरकार बनाएगा.

राजीव प्रताप रूडी ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "लालू यादव लगातार बैठकें कर रहे हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाए. लेकिन सवाल यह है कि बिना जीते कोई मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है?"

उन्होंने कहा कि "पहले जनता का भरोसा जीतिए, उसके बाद मुख्यमंत्री पद की बात कीजिए. यह सोच ही हास्यास्पद है कि चुनाव से पहले खुद को सीएम घोषित कर दिया जाए." रूडी ने दावा किया कि जनता अब वादों और नारों से आगे बढ़ चुकी है और इस बार केवल काम करने वालों को वोट देगी.

जन अधिकार पार्टी (JAP) प्रमुख पप्पू यादव के उस बयान पर कि "राजीव प्रताप रूडी लोगों को जेल में डलवा देते हैं", सांसद ने पलटवार किया. रूडी ने कहा, "मुझे जेल में डालने का अधिकार नहीं है. कानून अपना काम करता है, और जो गलत करेगा उसे कानून ही सजा देगा. राजीव प्रताप रूडी इतना ताकतवर नहीं कि किसी को जेल भेज दे."

तेजस्वी यादव के ‘हर घर नौकरी’ के वादे पर रूडी ने कहा कि "वादे करना आसान है, लेकिन नीतीश कुमार ने जो कहा, वह करके दिखाया. बिहार की जनता जानती है कि कौन भरोसेमंद है. तेजस्वी पहले चुनाव जीतें, फिर इस तरह के बड़े वादे करें." उन्होंने कहा कि बिहार में विकास का जो ढांचा नीतीश कुमार ने खड़ा किया है, उसी पर आगे बढ़ते हुए एनडीए राज्य को नई दिशा देगा.

