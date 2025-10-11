Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2957718
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: NDA सीट बंटवारे पर बोले सांसद राजीव प्रताप रूडी, कहा- जल्द बनेगी सहमति

NDA Seat Sharing Politics: 

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 11, 2025, 06:57 PM IST

Trending Photos

सांसद राजीव प्रताप रूडी
सांसद राजीव प्रताप रूडी

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा जारी है. इस पर भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर मोटे तौर पर सहमति बन चुकी है. उन्होंने बताया कि "जब चार पार्टियां साथ आती हैं तो बातचीत लंबी चलना स्वाभाविक है, लेकिन सब कुछ बहुत जल्द तय हो जाएगा."

राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि चुनावी माहौल पूरी तरह बन चुका है और एनडीए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुका है. उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बहुमत से सरकार बनाएगा.

राजीव प्रताप रूडी ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "लालू यादव लगातार बैठकें कर रहे हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाए. लेकिन सवाल यह है कि बिना जीते कोई मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है?"

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि "पहले जनता का भरोसा जीतिए, उसके बाद मुख्यमंत्री पद की बात कीजिए. यह सोच ही हास्यास्पद है कि चुनाव से पहले खुद को सीएम घोषित कर दिया जाए." रूडी ने दावा किया कि जनता अब वादों और नारों से आगे बढ़ चुकी है और इस बार केवल काम करने वालों को वोट देगी.

जन अधिकार पार्टी (JAP) प्रमुख पप्पू यादव के उस बयान पर कि "राजीव प्रताप रूडी लोगों को जेल में डलवा देते हैं", सांसद ने पलटवार किया. रूडी ने कहा, "मुझे जेल में डालने का अधिकार नहीं है. कानून अपना काम करता है, और जो गलत करेगा उसे कानून ही सजा देगा. राजीव प्रताप रूडी इतना ताकतवर नहीं कि किसी को जेल भेज दे."

तेजस्वी यादव के ‘हर घर नौकरी’ के वादे पर रूडी ने कहा कि "वादे करना आसान है, लेकिन नीतीश कुमार ने जो कहा, वह करके दिखाया. बिहार की जनता जानती है कि कौन भरोसेमंद है. तेजस्वी पहले चुनाव जीतें, फिर इस तरह के बड़े वादे करें." उन्होंने कहा कि बिहार में विकास का जो ढांचा नीतीश कुमार ने खड़ा किया है, उसी पर आगे बढ़ते हुए एनडीए राज्य को नई दिशा देगा.

रिपोर्ट- सुन्दरम

ये भी पढ़ें- 

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar Election 2025Rajiv Pratap Rudybihar chunav 2025

Trending news

Ramkripal Yadav
सीट शेयरिंग से पहले NDA में बड़े उलटफेर की आशंका! उपेंद्र कुशवाहा ने कहा- कुछ दलों...
Manisha Rani
कितनी पढ़ी-लिखी हैं बिग बॉस फेम मनीषा रानी? 'राइज एंड फॉल' में उड़ा रही गर्दा
bihar chunav 2025
घोसी विधानसभा सीट बनी महागठबंधन की 'अग्निपरीक्षा', CPI-ML और RJD में खींचतान!
Amrapali Dubey
रहें तैयार... आज शाम आम्रपाली दुबे की 'टीवी वाली बीवी' फिल्म का होगा प्रीमियर
Bihar politics
चुनाव से पहले दलबदल की राजनीति ने पकड़ी रफ्तार, RJD ने कहा- बीजेपी-जेडीयू डूबती नाव
JP Narayan Birth Anniversary
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जेपी नारायण के घर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि
Bhojpuri news
खेसारी की 'चंदा' को देख चांद भी शरमाया! जब करवा चौथ पर दुल्हन सी सजीं
bihar chunav 2025
बदलाव चाहते हैं बिहार के मतदाता पर अव्यवस्था नहीं! NDA के रीढ़ की हड्डी है BJP
Munger Assembly Seat
Munger Assembly Seat: मुंगेर की जनता अंत तक नहीं खोलती अपने पत्ते, इस बार किसकी जीत?
Santosh Kushwaha
सीएम नीतीश कुमार ने 24 घंटे के अंदर राजद से लिया बदला, इस कद्दावर नेता को तोड़ लिया