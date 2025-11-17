Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3007574
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

मुकेश सहनी ने खोला बड़ा राज! NDA की जीत के पीछे का असली सच, महागठबंधन की हार की वजह

Mukesh Sahni statement: एनडीए की भारी जीत पर मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन को युवाओं का साथ तो मिला, लेकिन माताओं-बहनों का वोट एनडीए को चला गया, जिसे वह पैसे के प्रभाव से जोड़ते हैं. 

 

Edited By:  harsh singh|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 17, 2025, 04:48 PM IST

Trending Photos

मुकेश सहनी ने खोला बड़ा राज! NDA की जीत के पीछे का असली सच, महागठबंधन की हार की वजह

Mukesh Sahni statement: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने रिकॉर्ड बहुमत से जीत दर्ज की है. वहीं, विपक्षी महागठबंधन को बहुत कम सीट प्राप्त हुईं. विकासशील इंसान पार्टी (VIP) को एक भी सीट नहीं मिली. विकासशील इंसान पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "चुनाव में दो चीज ही रहती है, या तो हार या फिर जीत मिलती है. महागठबंधन को जो सफलता मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली। एनडीए को भारी बहुमत मिला है. हम एनडीए और उनके टॉप लीडरशिप को बधाई दे रहे हैं."

उन्होंने कहा, "एनडीए को पैसे के दम पर जनादेश मिला है, जिससे पता चलता है कि देश का लोकतंत्र कहीं न कहीं खतरे में है. चुनाव के वक्त अगर किसी को पैसा दिया जाए, तो यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है. सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 10,000 में क्या मिलता है, तो बता दें कि 10,000 में बिहार सरकार मिलती है. पहले रात के अंधेरे में कुछ दबंग लोग, पैसे वाले लोग गरीब को पैसा देकर वोट खरीद लेते थे और सरकार बना लेते थे; विधायक और मंत्री बन जाते थे. पहले ये काम अवैध होते थे, अब यही वैध हो रहे हैं. आज ऐसा काम हो रहा है कि जनता का ही पैसा माताओं-बहनों को दिया जा रहा है ताकि उन्हें वोट मिले. बिहार की माताएं-बहनों ने एनडीए की मदद की और उन्हें जिताया। लेकिन प्रदेश के युवा महागठबंधन के साथ थे. इसलिए हमारे पास अच्छा-खासा वोट प्रतिशत है."

उन्होंने कहा, "2020 में महागठबंधन को जितने वोट मिले थे, इस बार उससे अधिक हमें वोट प्राप्त हुआ है, लेकिन वोट के पैटर्न में बदलाव आया. युवा नौकरी के लिए महागठबंधन के साथ रहें, लेकिन माताएं और बहनों का वोट एनडीए को गया. चुनाव में हार और जीत के लिए कई फैक्टर होते हैं, जिस पर हम विशेष चर्चा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए मजबूती से 2029 की तैयारी करेंगे."

Add Zee News as a Preferred Source

सहनी ने कहा, "सरकार ने जीविका दीदी से दो लाख रुपए देने का वादा किया है. पहली किस्त 10,000 रुपए के रूप में उन्होंने दी. मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि बाकी के पैसे भी जल्द से जल्द दे, नहीं तो इस मांग के लिए हम जीविका दीदी के साथ खड़े रहेंगे."
रोहिणी आचार्य वाले प्रकरण पर उन्होंने कहा, "यह पारिवारिक मामला है. हार की जिम्मेदारी सभी की है. किसी एक पर ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए."

TAGS

Bihar Election 2025

Trending news

Bihar Election 2025
मुकेश सहनी ने खोला बड़ा राज! NDA की जीत के पीछे का असली सच, बताया हार की वजह
Bihar politics
मोदी को गरीबों का 'मसीहा' क्यों मानता है देश?
Bihar Election 2025
पप्पू यादव का दावा! 128 सीटों पर SIR से वोट कटे, 21 लाख वोट जोड़ने का गंभीर आरोप
bihar chunav 2025
एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी में हलचल तेज! विधायक दल की अहम बैठक आज
Rohini Acharya
रोहिणी आचार्य का दर्द छलका तो बौखलाई सियासत! नीरज कुमार का तेजस्वी पर तंज
Ranchi News
बाबूलाल मरांडी ने NIA को लिखी चिट्ठी, पूर्व DGP अनुराग गुप्ता पर लगाए ये गंभीर आरोप
Rohini Acharya
तेजस्वी यादव से कितने साल बड़ी हैं रोहिणी आचार्य? यहां जानें उनके बारे में सबकुछ
Bihar new Government
नीतीश कुमार ने राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश की
Shalini Mishra
रोहिणी विवाद पर फूटी सियासत! शालिनी मिश्रा का तेजस्वी यादव पर करारा वार
NEET PG seats Bihar
मेडिकल PG वालों के लिए खुशखबरी, सीटों में हुई बढ़त