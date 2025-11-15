Advertisement
बिहार में NDA का धमाका! 200 पार की ऐतिहासिक जीत, संतोष सुमन का बड़ा बयान, "विपक्ष जीत जाता तो बिहार की बर्बादी तय थी"

Bihar Election 2025 NDA victory: बिहार चुनाव में एनडीए ने दोहरा शतक पार करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जबकि महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया, इसी पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने मीडिया से बातचीत में कई अहम बातें कहीं है.

 

Bihar Election 2025 NDA victory: बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए ने ऐसा प्रदर्शन किया है, जिसने पूरे राज्य की राजनीति का माहौल ही बदल दिया है. नतीजों में एनडीए ने दोहरा शतक पार करते हुए भारी बहुमत हासिल किया, जबकि महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया है. इस शानदार नतीजे के बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने मीडिया से बातचीत में कई अहम बातें कहीं है.

संतोष सुमन ने कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए पर पूरा भरोसा दिखाया है और इस बार का जनादेश पूरी तरह विकास और स्थिरता के पक्ष में है. उन्होंने कहा, "हम हमेशा कह रहे थे कि 2010 जैसा माहौल बनेगा. विपक्ष बार-बार वोट चोरी की बात कर रहा था, जबकि उसमें कोई सच्चाई नहीं थी. विपक्ष ने सिर्फ आधारहीन मुद्दे उठाए." सुमन ने आगे कहा कि अगर सत्ता विपक्ष के हाथ चली जाती, तो बिहार की स्थिति बिगड़ जाती. उन्होंने टिप्पणी की, "ऐसे लोगों के हाथ सत्ता चली जाती तो बंदर के हाथ झुनझुना हो जाता और पूरे बिहार की दुर्दशा हो जाती."

हम पार्टी ने इस चुनाव में छह सीटों पर मुकाबला किया था, जिनमें से पांच सीटों पर जीत मिली. हालांकि उनकी एक सीट पर हार हुई, जिस पर उन्होंने अफसोस भी जताया है. सुमन ने बताया कि अनुभवी नेता अनिल जी की हार निराशाजनक है, लेकिन जनता के जनादेश को वह सम्मान देते हैं. उन्होंने मगध की जनता और पूरे बिहार का आभार जताया है.

जब उनसे पूछा गया कि नए मंत्रिमंडल में उनके पास क्या जिम्मेदारी होगी, तो उन्होंने कहा कि यह अभी चर्चा का विषय नहीं है. "जो भी दायित्व मिलेगा, उसका ईमानदारी से निर्वहन किया जाएगा," उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद के सवाल पर सुमन ने स्पष्ट कहा कि उनकी इच्छा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने और वे इस भूमिका को जारी रखें. उन्होंने बताया कि शाम तक कई चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और अगले कुछ दिनों में शपथ ग्रहण भी हो सकता है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री भी शपथ समारोह में आने वाले हैं.

संतोष सुमन ने अपनी पत्नी की जीत पर भी खुशी जताई और कहा कि यह जनता का आशीर्वाद है. उन्होंने कहा कि एनडीए हमेशा विकास के लिए जाना जाता रहा है और आगे भी बिहार में तेज गति से विकास जारी रहेगा. उनकी मान्यता है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की नीतियों पर जनता ने भरोसा जताया है और इसी विश्वास ने एनडीए को ऐतिहासिक जीत दिलाई है.

