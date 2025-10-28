Advertisement
Bihar Chunav 2025: 'नीतीश का राजगीर, लालू का तेजस्वी में बसता है दिल', ओवैसी ने उजागर किया 'असली मोह'

Bihar Chunav 2025: बिहार के चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है. उस पर राजनीति और तेज होते जा रही है. इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालू से लेकर तेजस्वी सभी पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि जब मल्लाह उपमुख्यमंत्री का कैंडिडेट बन सकता है, तो मुस्लमान सीएम क्यों नहीं बन सकता है.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 28, 2025, 06:59 PM IST

Bihar Chunav 2025: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा, वहीं अपनी पार्टी को तीसरा विकल्प बताते हुए कहा कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है. असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन द्वारा मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने को लेकर कहा कि बिहार में मल्लाह समाज की आबादी तीन फीसदी है और उस समाज के व्यक्ति को उपमुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया जाता है. 14 फीसदी आबादी वाले समाज का बेटा सीएम बनता है, लेकिन 17 फीसदी आबादी वाले मुसलमानों को न सीएम बनने दिया जाता है और न डिप्टी सीएम बनने दिया जाता है.

उन्होंने साफ लहजे में कहा कि जब मल्लाह का बेटा उपमुख्यमंत्री बन सकता है तो आजम का बेटा भी मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री बन सकता है. उन्होंने पार्टी प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील करते हुए कहा कि अब तक यहां से जो भी जनप्रतिनिधि बने, उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन अब यहां के लोग बदलाव के मूड में हैं.

असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार यहां 20 वर्षों से सत्ता में हैं, लेकिन उनका दिल राजगीर के लिए धड़कता है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल अहमदाबाद में बसता है. उसी तरह लालू यादव का दिल सिर्फ अपने बेटे में बसता है. उन्होंने कहा कि किसी ने भी मुसलमानों के अधिकारों की बात नहीं की है, ये कभी मुसलमानों का भला नहीं कर सकते. उन्होंने भाजपा पर नफरत फैलाने वाली राजनीति करने का भी आरोप लगाया.

छठ महापर्व के बाद बिहार चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज होता दिख रहा है. बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. वहीं, मतगणना 14 नवंबर को होगी. इस चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन में है. हालांकि, एआईएमआईएम भी एक अलग गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में है. प्रशांत किशोर की जन सुराज भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है.

