Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2991060
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

नीतीश, तेजस्वी या सम्राट… कौन है बिहार का सबसे अमीर नेता? जानिए पूरी डिटेल

Assets of leaders in Bihar elections 2025: बिहार चुनाव 2025 में दिग्गज नेताओं की संपत्ति चर्चा में है. आज हम आपको सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की संपत्ति के मालिक हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Nov 06, 2025, 02:31 PM IST

Trending Photos

नीतीश, तेजस्वी या सम्राट… कौन है बिहार का सबसे अमीर नेता? जानिए पूरी डिटेल

Assets of leaders in Bihar elections 2025: बिहार चुनाव 2025 के पहला चरण स्टार्ट हो गया है और पूरे राज्य में मतदान का जोश दिख रहा है, कई दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम पर हो रही वोटिंग पर निर्धारित करने वाली है. इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और भाजपा नेता सम्राट चौधरी जैसे नाम शामिल हैं. ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि इन तीनों में सबसे अमीर कौन है? आज हम आपको इन नेताओं में किसके पास कितनी संपत्ति है उसके बारे में बताएंगे.

नीतीश कुमार की संपत्ति
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुल संपत्ति की बात करें तो इनके पास लगभग 1.64 करोड़ की कुल संपत्ति है. इसमें उनके पास करीब 21 हजार रुपये नकद, और बैंकों में लगभग 60 हजार रुपये जमा हैं. वाहन (जैसे कार, बाइक) या फर्नीचर और बर्तन जैसी संपत्ति करीब 16.97 लाख रुपये है जबकि अचल संपत्ति यानी जमीन-जायदाद की कीमत लगभग 1.48 करोड़ रुपये बताई गई है. नीतीश कुमार सादगी के लिए जाने जाते हैं और हमेशा खुद को सादगीपूर्ण जीवन जीने वाला नेता बताते हैं.

तेजस्वी यादव करोड़पति नेता
लालू यादव के बेटे और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की गिनती राज्य के अमीर नेताओं में होती है. उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार, तेजस्वी यादव की कुल संपत्ति लगभग 8.1 करोड़ रुपये है. इसमें 6.12 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 1.88 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है. तेजस्वी यादव पर करीब 1.35 करोड़ रुपये का कर्ज भी है. उनके पास 200 ग्राम सोने के गहने और एक पिस्टल भी दर्ज है.

Add Zee News as a Preferred Source

सम्राट चौधरी सबसे आगे
नेटवर्थ के मामले में सम्राट चौधरी दोनों नेताओं से आगे हैं. उन्होंने बिहार की तारापुर सीट से नामांकन दाखिल करते समय अपनी संपत्ति का खुलासा किया था। उनके और उनके परिवार के पास 1.71 लाख रुपये नकद, 27 लाख रुपये बैंक में जमा, और करीब 40 लाख रुपये का सोना (पति-पत्नी मिलाकर) है। इसके अलावा उन्होंने 32 लाख रुपये शेयर, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में, 8 लाख रुपये एलआईसी में, 9 लाख रुपये पीपीएफ में, और 1.5 लाख रुपये एसबीआई लाइफ में निवेश किए हैं.

उनकी अचल संपत्ति लगभग 9.30 करोड़ रुपये की बताई गई है. कुल मिलाकर सम्राट चौधरी की नेटवर्थ करीब 11 करोड़ रुपये से ज्यादा है. यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों की तुलना में वे सबसे ज्यादा अमीर नेता हैं.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Bihar Election 2025nitish kumarTejashwi Yadav

Trending news

Bihar Election 2025
नीतीश, तेजस्वी या सम्राट… कौन है बिहार का सबसे अमीर नेता? जानिए पूरी डिटेल
bihar chunav 2025
'महिलाएं खूब कर रहीं वोटिंग', मंत्री विजय कुमार चौधरी ने डाला वोट और बोल दी ये बात
bihar chunav 2025
डिप्टी CM विजय सिन्हा पर हुआ हमला, गाड़ी पर फेका गया गोबर और चप्पल
bihar chunav 2025
बगहा में VIP प्रमुख मुकेश सहनी को 'NO-लैंडिंग' का झटका, जानें फिर क्या किया?
Bihar News
बिहार में मतदान करने के लिए गए तो विजिट करें इन 5 जिलों के प्रसिद्ध धार्मिक महत्व
amit shah
प. चंपारण में नया एयरपोर्ट, रामनगर में मेडिकल कॉलेज, वाल्मिकीनगर में गरजे अमित शाह
PM Modi
2020 में 'जंगलराज के युवराज' तो 2025 में 'कट्टा', कैसे करंट पैदा करते हैं पीएम मोदी?
Dhanbad
कार्तिक पूर्णिमा का दिन बना काल! दामोदर नदी में नहाने गए 9 युवक डूबे, 5 की तलाश जारी
bihar chunav 2025
NDA प्रत्याशी श्रवण कुमार ने डाला वोट, खेसारी लाल यादव पर किया पलटवार!
bihar chunav 2025
कट्टा, कटुता, क्रूरता, करप्शन और कुशासन... PM मोदी ने 5K में बयां कर दिया जंगलराज!