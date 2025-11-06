'राजद-कांग्रेस बिहार के हितैषी कभी नहीं हो सकते'; भागलपुर में बोले पीएम मोदी, एनडीए के समर्थन में जनसभा

PM Modi Bhagalpur rally: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजद-कांग्रेस गठबंधन पर एक बार फिर हमला बोला है. बिहार के भागलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अभी तो सत्ता से इनका दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है. तब भी ये एक-दूसरे को नीचा दिखाने में जुटे हुए हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजद-कांग्रेस नाम के साथी हैं, काम तो एक दूसरे को नीचे घसीटने का ही कर रहे हैं। शहर में राजद वालों के इतने पोस्टर लगे हैं, उनमें कांग्रेस के 'नामदार' की एक भी तस्वीर नहीं है. अगर कहीं होगी भी, तो बिना दूरबीन के दिखेगी भी नहीं.

प्रधानमंत्री मोदी ने कही ये बात

उन्होंने आगे कहा, "कांग्रेस के नामदारों की रैलियों में कांग्रेस के नामदार राजद के नेताओं का नाम तक नहीं लेते हैं. ऐसी छुआछूत मची है कि एक दूसरे की छाया से भी वो डरते हैं. राजद के नेता जो घोषणा करते हैं, उसपर कांग्रेस के नेता चुप हो जाते हैं. असल में बीते कुछ महीने से कांग्रेस के नेता दावा कर रहे थे कि उनकी पार्टी बड़ी है और राजद तो छोटी पिछलग्गू है. लेकिन, राजद वालों ने कांग्रेस के इन अहंकार को चुनौती दे दी है. कांग्रेस के नामदार के अहंकार को चुनौती दे दी और कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर सीएम पद की उम्मीदवारी चोरी कर ली है."

उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के नामदार काफी समय से गायब हैं. लोग बताते हैं कि ये तो बिहार आना भी नहीं चाहते थे, उनको जबरदस्ती यहां लाया गया है, लेकिन अब ये उल्टा राजद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं. सत्ता के स्वार्थ के लिए जो अपने साथियों के साथ जो ऐसा दगा कर सकते हैं, वे बिहार के हितैषी कभी भी नहीं हो सकते हैं.

जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "मोदी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए काम कर रहा है, स्वदेशी को बढ़ावा दे रहा है और वोकल पर लोकल पर बल दे रहा है. हमारे अभियान से यहां के रेशम उत्पादक, हमारे बुनकर भाई-बहन, कारीगरों और विश्वकर्मा भाई-बहनों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा."

कांग्रेस ने किया बिहार के समाज को बांटने का काम

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "कांग्रेस और राजद ने बिहार के समाज को बांटने का भी काम किया है. राजद ने बिहार को जातीय दंगों में झोंक दिया, तो कांग्रेस ने मजहबी दंगे करवाए. भागलपुर दंगों का दाग कांग्रेस अपने दामन से कभी नहीं छुड़ा पाएगी. जैसे सिखों की हत्या का दाग कांग्रेस के दामन से मिट नहीं सकता, वैसे ही भागलपुर के हत्याकांड का दाग कांग्रेस के दामन से कभी हट नहीं सकता है."

विनाश की राजनीति करने वालों के खिलाफ भड़के योगी

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि विनाश की राजनीति करने वालों को, राजद और कांग्रेस वालों को बिहार का विकास पसंद ही नहीं है. इन्हीं दलों की कुनीतियों के कारण बिहार के नौजवानों को पलायन का अभिशाप सहना पड़ा. लेकिन, एनडीए ने ठाना हुआ है कि बिहार का नौजवान बिहार में काम करेगा और बिहार का नाम करेगा.

इस दौरान, पीएम मोदी ने कहा कि देश में दो ही ऐसी जगह हैं, जहां गंगा उत्तरवाहिनी होती है, एक बनारस और दूसरा भागलपुर. प्रधानमंत्री ने कहा, "गंगा मैया के आदेश पर मैं बनारस के लोगों की सेवा कर रहा हूं और अब यहां भागलपुर में मैं एनडीए के अपने साथियों के लिए गंगा मैया और आप सभी का आशीर्वाद लेने आया हूं. इसलिए भागलपुर आना मेरे लिए बहुत विशेष हो जाता है."

उन्होंने कहा कि सुशासन की सरकार में बिहार में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है. पीएम मोदी ने कहा, "माताओं-बहनों को सम्मान मिला है. इसलिए, वे भारी संख्या में आज वोट देने के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही हैं. पहले चरण के मतदान की और मतदाताओं का जो उत्साह है और अब तक मुझे जो जानकारी मिली है, उसमें मतदान की शानदार तस्वीरें सामने आ रही हैं. हमारी माताएं-बहनें बहुत उत्साह के साथ मतदान कर रही हैं."

