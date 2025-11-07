Advertisement
Zee Bihar Jharkhand

बिहार में वोटिंग को लेकर बड़ा आरोप! राहुल गांधी ने कहा; बीजेपी फर्जी वोटर लिस्ट से कर सकती है धोखाधड़ी

Bihar chunav 2025: राहुल गांधी ने बिहार में संभावित वोटिंग गड़बड़ी पर चेतावनी दी और जनता को सतर्क रहने का संदेश दिया है.

 

Edited By:  harsh singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 02:33 PM IST

Rahul Gandhi alleges voting irregularities: रांची से बड़ी खबर सामने आई है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान वोटिंग को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग कई राज्यों में पहले ही वोटिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी कर चुके हैं और अब वही काम बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं. राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि बिहार की जनता इस बार पोलिंग बूथ पर खड़ी होकर किसी भी तरह की वोट चोरी नहीं होने देगी.

3 या 4 बार वोट डालने की कोशिश कर सकते हैं लोग
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी पहले दिल्ली, हरियाणा, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में वोटिंग में गड़बड़ी कर चुकी है. उन्होंने कहा कि बिहार में भी फर्जी वोटर लिस्ट आने की संभावना है और कुछ लोग 2, 3 या 4 बार वोट डालने की कोशिश कर सकते हैं. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि गलत फोटो का इस्तेमाल कर वोटिंग प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश होगी.

जनता हो चुकी है जागरूक
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बिहार की जनता इस बार बहुत जागरूक है. "आप बिहार की जनता के बारे में नहीं जानते," राहुल गांधी ने कहा. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को भी बिहार की जनता की शक्ति और जागरूकता का ध्यान रखना चाहिए. उन्होंने यह स्पष्ट किया कि लोग अपने हक के लिए खड़े होंगे और किसी को भी वोट चोरी करने की इजाजत नहीं देंगे.

राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के इस प्लान का मकसद गरीब, दलित, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोटरों को प्रभावित करना है. लेकिन बिहार की जनता इस बार अपने मताधिकार के लिए पूरी तरह सतर्क है और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए तैयार है.

चुनावी माहौल और गर्म हो सकता है
उन्होंने आगे कहा कि यह चुनाव बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जनता अपने वोट के जरिए यह दिखाएगी कि उन्हें कौन सी पार्टी और सरकार चाहिए. राहुल गांधी ने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर ईमानदारी से वोट डालें और किसी भी तरह की अनियमितताओं से बचें. राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि राहुल गांधी के इस बयान से चुनावी माहौल और गर्म हो सकता है. हालांकि, चुनाव आयोग ने पहले ही सभी राज्यों में वोटिंग प्रक्रिया को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं.

इस बीच, बिहार की जनता और चुनाव अधिकारियों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि वे हर प्रकार की गड़बड़ी को रोकें और मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखें. इस बार बिहार के लोग अपने वोट के महत्व को समझते हुए मतदान करेंगे और किसी भी तरह की धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगे.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

