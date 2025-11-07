मतदान के बीच हंगामा! RJD विधायक भाई वीरेंद्र बोले 'देख लेंगे'; सुरक्षाकर्मी से भिड़े तो पटना पुलिस ने ठोकी FIR

RJD MLA Bhai Virendra FIR: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दौरान मनेर विधानसभा क्षेत्र में बड़ा हंगामा हो गया था. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के उम्मीदवार और मौजूदा विधायक भाई वीरेंद्र पोलिंग बूथ पर सुरक्षाकर्मी से भिड़ गए थे. मामला इतना बढ़ा कि पुलिस ने अब उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. घटना मनेर विधानसभा के महीनावा बूथ नंबर 79 की है. जानकारी के मुताबिक, भाई वीरेंद्र अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे थे. इस दौरान बूथ पर तैनात सुरक्षाकर्मी मतदाताओं की पहचान के लिए उनकी वोटर स्लिप जांच रहा था. सुरक्षाकर्मी ने भाई वीरेंद्र से भी वोटर स्लिप दिखाने को कहा, जिस पर वे नाराज हो गए.

सुरक्षाकर्मी से भीड़े भाई वीरेंद्र

भाई वीरेंद्र ने सुरक्षाकर्मी से कहा कि पर्ची चेक करना आपका काम नहीं है, आप सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था संभालें. उन्होंने आरोप लगाया कि सुरक्षाकर्मी जानबूझकर उनके समर्थकों को रोके हुए हैं और मतदान की प्रक्रिया में पक्षपात कर रहे हैं. इसी बात को लेकर विधायक और सुरक्षाकर्मी के बीच बहस हो गई.

सुरक्षाकर्मी को मिली धमकी

विवाद बढ़ने पर भाई वीरेंद्र ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि "देख लेंगे" बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि "बूथ पर चार मतदान केंद्र हैं, फिर भी सिर्फ दो लाइनें लगाई गईं, जिससे मतदाताओं को परेशानी हो रही है. सुरक्षाकर्मी सीमा लांघ रहे हैं, हम इस पूरे मामले की शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे."

भाई वीरेंद्र के खिलाफ FIR

इस घटना के बाद चुनाव अधिकारियों और पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है पटना पुलिस के अनुसार, मनेर में हुई इस घटना को लेकर संबंधित अधिकारी की लिखित शिकायत पर RJD विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है. दानापुर के एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार झा ने बताया, "वोटिंग प्रक्रिया के दौरान एक वृद्ध महिला ने अधिकारी से बूथ नंबर पूछने में मदद मांगी थी. उसी समय RJD उम्मीदवार भाई वीरेंद्र वहां पहुंचे और अधिकारी से उलझ गए थे. यह आचार संहिता का उल्लंघन है और एक अपराध है. मामले में संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई जारी है"

पुलिस ने यह भी कहा है कि पूरे जिले में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. वहीं, चुनाव आयोग को घटना की पूरी रिपोर्ट भेज दी गई है. मनेर का यह विवाद अब राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है. जहां RJD का दावा है कि पुलिस और प्रशासन निष्पक्ष नहीं हैं, वहीं पटना पुलिस का कहना है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है और किसी को भी चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

