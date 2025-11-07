Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2991837
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

मतदान के बीच हंगामा! RJD विधायक भाई वीरेंद्र बोले 'देख लेंगे'; सुरक्षाकर्मी से भिड़े तो पटना पुलिस ने ठोकी FIR

Bihar chunav 2025: मनेर विधानसभा में वोटिंग के दौरान RJD विधायक भाई वीरेंद्र सुरक्षाकर्मी से भिड़ गए, जिसके बाद उनके खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर पटना पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 06:52 AM IST

Trending Photos

मतदान के बीच हंगामा! RJD विधायक भाई वीरेंद्र बोले 'देख लेंगे'; सुरक्षाकर्मी से भिड़े तो पटना पुलिस ने ठोकी FIR

RJD MLA Bhai Virendra FIR: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दौरान मनेर विधानसभा क्षेत्र में बड़ा हंगामा हो गया था. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के उम्मीदवार और मौजूदा विधायक भाई वीरेंद्र पोलिंग बूथ पर सुरक्षाकर्मी से भिड़ गए थे. मामला इतना बढ़ा कि पुलिस ने अब उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. घटना मनेर विधानसभा के महीनावा बूथ नंबर 79 की है. जानकारी के मुताबिक, भाई वीरेंद्र अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे थे. इस दौरान बूथ पर तैनात सुरक्षाकर्मी मतदाताओं की पहचान के लिए उनकी वोटर स्लिप जांच रहा था. सुरक्षाकर्मी ने भाई वीरेंद्र से भी वोटर स्लिप दिखाने को कहा, जिस पर वे नाराज हो गए.

सुरक्षाकर्मी से भीड़े भाई वीरेंद्र 
भाई वीरेंद्र ने सुरक्षाकर्मी से कहा कि पर्ची चेक करना आपका काम नहीं है, आप सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था संभालें. उन्होंने आरोप लगाया कि सुरक्षाकर्मी जानबूझकर उनके समर्थकों को रोके हुए हैं और मतदान की प्रक्रिया में पक्षपात कर रहे हैं. इसी बात को लेकर विधायक और सुरक्षाकर्मी के बीच बहस हो गई.

सुरक्षाकर्मी को मिली धमकी 
विवाद बढ़ने पर भाई वीरेंद्र ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि "देख लेंगे" बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि "बूथ पर चार मतदान केंद्र हैं, फिर भी सिर्फ दो लाइनें लगाई गईं, जिससे मतदाताओं को परेशानी हो रही है. सुरक्षाकर्मी सीमा लांघ रहे हैं, हम इस पूरे मामले की शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे."

Add Zee News as a Preferred Source

भाई वीरेंद्र के खिलाफ FIR
इस घटना के बाद चुनाव अधिकारियों और पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है पटना पुलिस के अनुसार, मनेर में हुई इस घटना को लेकर संबंधित अधिकारी की लिखित शिकायत पर RJD विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है. दानापुर के एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार झा ने बताया, "वोटिंग प्रक्रिया के दौरान एक वृद्ध महिला ने अधिकारी से बूथ नंबर पूछने में मदद मांगी थी. उसी समय RJD उम्मीदवार भाई वीरेंद्र वहां पहुंचे और अधिकारी से उलझ गए थे. यह आचार संहिता का उल्लंघन है और एक अपराध है. मामले में संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई जारी है"

पुलिस ने यह भी कहा है कि पूरे जिले में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. वहीं, चुनाव आयोग को घटना की पूरी रिपोर्ट भेज दी गई है. मनेर का यह विवाद अब राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है. जहां RJD का दावा है कि पुलिस और प्रशासन निष्पक्ष नहीं हैं, वहीं पटना पुलिस का कहना है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है और किसी को भी चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

bihar chunav 2025second phase bihar election

Trending news

bihar chunav 2025
कैमूर में मोदी का मेगा शो! भभुआ में उमड़ेगा जनसैलाब; 2020 का बदला लेने उतरा NDA
bihar chunav 2025
जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार के काफिले पर 'ईंट-पत्थर' से जानलेवा हमला
Satyendra Shah
RJD प्रत्याशी सत्येन्द्र को मिली जमानत, 17 दिन बाद जेल से रिहा होकर पहुंचे सासाराम
manoj tiwari
वाल्मीकिनगर में मनोज तिवारी का रोड शो, रिंकू सिंह के समर्थन में उमड़ा जनसैलाब
Tejashwi Yadav
तेजस्वी से नाराजगी के बीच तेजप्रताप के उम्मीदवार को मिला मुकेश सहनी का समर्थन
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ 64.66% मतदान! चुनाव आयोग ने जताया आभार
Yogi Adityanath
बगहा में गरजे योगी आदित्यनाथ, कहा- डबल इंजन सरकार ही दे सकती है विकास की रफ्तार
east champaran news
पूर्वी चंपारण में RJD की राह कठिन! बागियों से पार्टी की उड़ी नींद
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: एनडीए या महागठबंधन, 60 प्रतिशत से ज्यादा मतदान का फायदा किसको?
news bhojpuri song
भोजपुरी गाना 'केहू से' ने मचाई धूम, सपना चौहान और अविनाश आर्या की जोड़ी ने जीता दिल