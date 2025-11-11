चंपारण से उठेगा NDA का तूफान! संजय जायसवाल बोले, लालू-तेजस्वी का सफाया तय

Sanjay Jaiswal Bihar Elections 2025: बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने दूसरे चरण के मतदान को लेकर के कहा कि अभूतपूर्व उत्साह है मै खुद वोट करके आ रहा हूं और जिस प्रकार की भीड़ हर भूथ पर दिख रही है पूरे चंपारण में वह बता रहा है कि इस बार आकड़ा 70% से भी पर जाएगा. NDA के पक्ष में जिस प्रकार का माहौल है बता रहा है कि हम 200 के आंकड़े का पार करके एक बहुत बड़े बहुमत से सरकार बनाने जा रहे है.

3000 किलो के करीब एक्सप्लोसिव

दिल्ली में हुई कार ब्लास्ट को लेकर के सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि काफी दुखद घटना है एक पूरी साजिश थी जिसके तहत 300 किलो के करीब अमोनियम नाइट्रेट 3000 किलो के करीब एक्सप्लोसिव मिला है. सभी चीजों पर ध्यान भी है और उसी बौखलाहट में जब पूरा मॉड्यूल टूट गया तो किसी ने हरकत किया वह भी पकड़एगा और उसके सपोर्टर भी पकड़ाएंगे.

मॉक पोल के बारे में कहानी बनाना सही नहीं

VVPAT की पर्ची एक बार फिर मिला है उस पर सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि मॉक पोल के बारे में कहानी बनाना सही बात नहीं है. दोनों चुनाव हार चुके हैं राहुल गांधी तेजस्वी यादव और यह दोनों अच्छे से जानते हैं कि उनका सुपड़ा साफ हो चुका है. पूरे बिहार के हर वोटर के दिमाग में केवल नीतीश और मोदी जी है. जिस तरह से मोदी जी की आंधी चल रही है बिहार में और वह हारने का बहाना ढूंढ रहे हैं और कुछ भी कर ले वह समाप्त हो जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनके कार्यकर्ताओं को रोड से पीटा गया है राजद कर्मी के द्वारा इस पर संजय जायसवाल ने कहा कि हर जगह हम लोगों ने देखा जिस तरह से मुजफ्फरपुर में पासवान समाज के लोगों को मारा गया बैकुंठपुर में यादव समाज के लोगों को मारा गया कि तुमने बीजेपी को क्यों वोट दिया. इस तरह की चीज यहां पर नहीं चलेगी और सभी को सजा मिलेगा.